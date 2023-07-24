Почему контрнаступление ВСУ не может набрать темп – что пришло время осознать Западу

Украинские наступательные действия, идущие второй месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Контрнаступление ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

Мы только прощупываем противника, работаем над уничтожением его резервов, готовим дополнительные свои

По словам генерала армии Украины, экс-главы Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николая Маломужа, было понятно, что россияне, если дать им время, возведут укрепрайоны в три-четыре полосы. Будут максимально минировать подступы к ним.

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когда в ход пошла тактика маневрирования, вытягивания группировок противника в отдельные регионы, нанесение ударов по ним и складам, разминирование в отдельных секторах, попытка захода в тыл, с флангов (это и Бахмут на Донетчине, и Запорожское направление)". "К сожалению, и мы, и наши партнеры такое время им дали. И теперь надо исходить из новых реалий. И искать, как провести уже в них свои наступательные действия максимально эффективно, – отмечает эксперт. – Планировать такого рода операции – дело Генштаба. Думаю, там здраво оценили, что весной у нас готовности такой не было. Поэтому стратегических наступательных операций тоже не было. Подвижки начались с июня

При этом, продолжает генерал, нам всё еще нужны, причем, в немалых количествах самолеты, системы ПВО/ПРО, бронетехника, танки, дальнобойная артиллерия (в том числе ракетная), радиолокационные системы, и системы радиоэлектронной борьбы.

Действовать на тягачах, а уж тем более просто посылать саперов – это деструктивно. И охват малый, и возможность погибнуть – велика", – подчеркивает Николай Маломуж. "И, конечно, системы разминирования, в том числе действующие на расстоянии, когда их удары приводят к детонированию вражеских мин на больших площадях (тут в помощь – кассетные боеприпасы ).

Говоря о перспективных направлениях наших ударов, он относит к таковым Бахмут. И акцентирует, что возвращение его под контроль Украины перспективно не только в военном, но и в военно-политическом плане, Ведь это станет серьезным ударом по престижу Путина, орды которого, включая вагнеровцев, штурмовали этот город около девяти месяцев.

что уже имели место и не причинили особого ущерба, а – реально мощные, массированные удары в рамках наступательных операций. Комплексно. И ракетами дальнего действия, и беспилотниками разных типов. Важно полностью уничтожить этот мост. И достать и Черноморский флот РФ. Но в комплексе – с наступлением". "Не менее важно, – продолжает эксперт, – южное направление, чтобы перебить сухопутный коридор в Крым, выйти к Азовскому морю с перспективой нанесения ударов по Черноморскому флоту РФ и Крымскому мосту. Не те локальные удары

Генерал хвалит удары по логистике – по складам с оружием и боеприпасами, по базам хранения ГСМ, по пусковым установкам. Это, поясняет он, отличный вариант, позволяющий надолго нейтрализовать определенные возможности врага.

"Но мы, к сожалению, действуем локально, по секторам. "Бавовна" там, "бавовна" — там. А потом вдруг – долгая пауза. Так не должно быть. Следует одномоментно бить по многим секторам. Параллельно с этим развивая стремительное и неожиданное наступление на земле. Дезориентируя противника перед этим. Заставив метаться, ошибаться. Пока мы к такому формату, похоже, не готовы, – считает Николай Маломуж. – Только прощупываем противника, работаем над уничтожением его резервов, готовим дополнительные свои (при том, что основная часть имеющихся наших, как известно, еще не задействована). Надеюсь, задействуем в нужный момент и в нужных местах, что позволит наступать стратегически, а не вгрызаться медленно и тяжело. Да, любое освобождение территорий – это хорошо. Но важно, чтобы это происходило не столь дорогой ценой, как сейчас, а быстрее и эффективнее. Надеемся, что и наши союзники предоставят нам, наконец, всё необходимое именно для такого наступления. И мы сможем это мощно применить, в том числе, пустив в ход необходимые резервы, в ближайшие месяцы".

Следующие недели будут самыми сложными для всех сторон на протяжении всех более 9 лет украинско-российской войны

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

"Правда в ситуации с недостаточным вооружением Украины для наступательных действий, пожалуй, где-то по середине. Понятно, что рассчитывать на скорый успех после начала летнего контрнаступления без авиации, достаточного количества дальнобойных ракет и систем ПРО/ПРО – было, как минимум, наивно. Однако и отказаться от него военно-политическое руководство Украины позволить себе не могло".

Во-первых, поясняет эксперт, в обществе сформировались завышенные ожидания. После громких и во многом неожиданных, прошлогодних успехов в Харьковской области и на правом берегу Херсонщины, аппетиты выросли. Следовательно, дальнейшее промедление угрожало социальным недовольством, на котором рашисты могли попытаться сыграть.

Во-вторых, продолжает экс-дипломат, наши западные партнеры тоже хотели увидеть реальные результаты от своих инвестиций в Украину в целом и ВСУ в частности.

на Купянско-лиманском и некоторых других направлениях. Кроме того, она прибегла к массированным ракетным атакам по Югу Украины, в надежде посеять хаос в части Украины и заставить Запад о чем-то с ней договариваться", – поясняет Вадим Трюхан. "По моему мнению, ситуация в начале контрнаступления выглядит примерно так. Мы не в полной мере готовы, но вынуждены были его начинать. Запад прекрасно понимал, что, как минимум частично, виноват в том, что Украина не в полной мере готова, однако на большее сам не был готов. В свою очередь, так называемая российская федерация воспользовалась этой ситуацией как последним шансом для себя – заякориться на временно оккупированных ею территориях. Более того, она сейчас пытается перехватить инициативу, в частности, предпринимая отчаянные попытки организовать контрнаступление

По его мнению, создается впечатление, что оккупанты пошли на последний отчаянный штурм. И используют все, что у них осталось, а также бросают в бой буквально "с колес" то, что производит их ВПК.

требуются немедленно, причем в большом количестве. Дополнительная современная бронетехника нужна немедленно, в том числе специализированная техника для разминирования. Аналогично – по боеприпасам для артиллерии. Не говоря уже о самолетах При этом следует четко отдавать себе отчет, что рашисты не остановятся. Они будут воевать до тех пор, пока у них останутся солдаты и хоть какое-то оружие". "Следующие недели будут самыми сложными для всех сторон на протяжении всех более 9 лет украинско-российской войны, – прогнозирует эксперт. – Украине нужно суметь выдержать удар там, где рашисты настойчиво хотят сломать фронт. Западу надо наконец-то осознать, что время полумер закончилось. Те же дальнобойные ракеты ATACAMS

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