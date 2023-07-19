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Теряет ли Россия контроль над Бахмутом – где враг оттесняет наших воинов

Армия РФ давит на участке фронта протяженностью 120-150 километров

сегодня, 09:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинское контрнаступление продолжается. Однако не только украинские войска давят на противника. Враг тоже усиливает давление, тем самым не дает ВСУ набирать обороты. Что происходит на фронте? Какие участки наиболее успешны для ВСУ? А где враг, напротив, достигает незначительных, но все же, успехов, пытается продвинуться вперед? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Теряет ли Россия контроль над Бахмутом – где враг оттесняет наших воинов

Успехи ВСУ в Бахмуте. Фото: из открытых источников

ВСУ уже контролируют некоторые позиции в самом Бахмуте

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что украинские воины хотя и не так быстро, как хотелось бы, но охватывают противника с юга и севера от города-крепости и контролируют некоторые позиции в самом Бахмуте.


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"Пока рано говорить об окружении, но огневое влияние со стороны Сил обороны есть не только на город, но и на восточном секторе. То есть логистика с востока от Бахмута также находится под нашим огневым влиянием", — отметил эксперт.

Александр Коваленко добавил, что украинские защитники продвигаются каждый день без остановки. Это говорит о том, что украинские воины продолжают удерживать инициативу как на юге, так и севернее Бахмута.

Коваленко подчеркнул, правильно будет сказать, что украинские военные уже вернулись в некоторые части Бахмута и устанавливают контроль над определенными позициями.

По словам эксперта, хуже всего для оккупантов начнется, когда ВСУ зажмут их в отдельном секторе и когда начнут существенно увеличиваться потери.

У врага есть две задачи – это вытеснить ВСУ с одной стороны между Сватовым и Кременной к реке Жеребец, и выше – дожать украинских военных к реке Оскол

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо" отметил, что свое контрнаступление развивают не только ВСУ, но и россияне, также усиливающие свое наступление. Оккупант наступает массово на участке фронта Купянск-Сватово-Кременная. Его протяженность составляет примерно 120-150 км.

По мнению эксперта, враг своими действиями хочет выбить украинских защитников из зоны Купянска.

"И сейчас, несмотря на понимание того, что враг пытается такими действиями отвлечь наше внимание и силы на этот участок фронта, думаю, что это было понятной тактикой россиян и у украинской стороны достаточно средств и способов, чтобы нивелировать эти попытки россиян давить на наши подразделения. и пытаться нас дожать до двух рек, которые должны стать новыми рубежами, как считает противник", — рассказал Згурец.

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