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Украина готовится начать вторую волну контрнаступления, – СМИ

Российские войска истощены, а Украина готовится сделать решающий удар в этом контрнаступлении

сегодня, 15:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во время первого этапа контрнаступления украинские войска действительно продвигались довольно медленно, но вскоре ситуация изменится. Это произойдет из-за того, что украинские военные приблизились вплотную к фортификациям россиян, которые усложняли продвижение украинской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое агентство "Bild", цитируя заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Украина готовится начать вторую волну контрнаступления, – СМИ

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Журналисты проанализировали сказанное Зеленским на Aspen Security Forum, сделав акцент на том, что глава украинского государства подтвердил, что ВСУ вскоре заметно прибавят в темпе, ведь сумели преодолеть довольно большую территорию, которая была заминирована. 


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Также авторы материала приводят выводы Института изучения войны и госсекретаря США Энтони Блинкена. Аналитики Института изучения войны фактически подтвердили слова президента Зеленского, который также заявил, что нехватка западного вооружения не позволила стремительно продвигаться украинским бойцам. В итоге Украина потеряла время, за которое россияне существенно укрепились, заминировали много захваченной территории. Но теперь ситуация может измениться.

Что касается заявления Блинкена, то он намекнул о том, что Украина еще не задействовала все свои резервы, а значит настоящее массированное наступление еще впереди.

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Также издание "Комментарии" сообщало – что не так с контрнаступлением ВСУ – почему в конце июля Украине придется принимать тяжелые решения, которые не каждый одобрит.




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Источник: https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-bildet-feuerfaust-zweite-welle-der-gegen-offensive-84787682.bild.html
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