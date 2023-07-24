Украина готовится начать вторую волну контрнаступления, – СМИ

Во время первого этапа контрнаступления украинские войска действительно продвигались довольно медленно, но вскоре ситуация изменится. Это произойдет из-за того, что украинские военные приблизились вплотную к фортификациям россиян, которые усложняли продвижение украинской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое агентство "Bild", цитируя заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Журналисты проанализировали сказанное Зеленским на Aspen Security Forum, сделав акцент на том, что глава украинского государства подтвердил, что ВСУ вскоре заметно прибавят в темпе, ведь сумели преодолеть довольно большую территорию, которая была заминирована.

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Также авторы материала приводят выводы Института изучения войны и госсекретаря США Энтони Блинкена. Аналитики Института изучения войны фактически подтвердили слова президента Зеленского, который также заявил, что нехватка западного вооружения не позволила стремительно продвигаться украинским бойцам. В итоге Украина потеряла время, за которое россияне существенно укрепились, заминировали много захваченной территории. Но теперь ситуация может измениться.

Что касается заявления Блинкена, то он намекнул о том, что Украина еще не задействовала все свои резервы, а значит настоящее массированное наступление еще впереди.

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