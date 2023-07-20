Что с контрнаступлением ВСУ – почему в конце июля Украине придется принимать тяжелые решения

Несмотря на то, что за месяц Украина в рамках контрнаступательных и наступательных действий вернула больше территорий, чем РФ захватила за год, процесс деоккупации идет крайне тяжело. В Офисе президента в очередной раз пояснили, что ВСУ замедляются из-за сильно заминированной территории, материально-технических проблем (поставки оружия), преимущества России в авиации. Вслед за главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли, в ОП предупреждают, что наши наступательные операции будут тяжелыми и длительными. О чем говорит происходящее на всех фронтах (включая дипломатический) на данный момент? Чего ожидаем в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Контрнаступление ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

Наступать на превосходящие силы противника – очень сложный, тяжелый вариант

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко уверен, что на военных фронтах в обозримом будущем следует ожидать серьезного тяжелого противостояния.

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партнеры сообщили, что за границей подготовили 63 тысячи украинских военнослужащих. А россияне только на востоке сосредоточили 100 тысяч человек и около тысячи танков и другой бронетехники! Всему этому нам придется противостоять", – подчеркивает эксперт. "На недавней (уже 14-й) встрече в формате "Рамштайн"

По его словам, мы так поздно начали свои наступательные операции, потому что союзники не поставили нам всё необходимое вовремя и в нужном количестве. И до сих пор недопоставили.

"Естественно, мы не хотим идти в бой недостаточно подготовленными силами, теряя то, что имеем на данный момент, – поясняет генерал. – Да, мы пока не задействовали резервы. Но россияне делают всё, чтобы мы перебросили их на восток, сделав тем самым для них более безопасным юг".

Игорь Романенко отмечает, что мы не можем бросать сейчас массированно свои силы и средства на вражеские рубежи обороны, через минные поля, под угрозой ударов с воздуха.

"Сперва следует разбить врага на каких-то узких участках, вынести его позиции дальними ударами. Но пока и с этим проблемы. Как и с разминированием. Надо искать другие пути", – считает эксперт.

Он обращает внимание, что даже у Бахмута где мы продвигались, сейчас пришлось приостановиться. Как и практически везде – на севере, на юге.

им не нашлось места. А нам ведь надо чем-то пробивать массированную вражескую оборону", – акцентирует генерал. "Наступать на превосходящие силы противника – очень сложный, тяжелый вариант. Если бы мы имели серьезное преимущество в вооружениях – другое дело. Но и этого нет. Как и превосходства в количестве боеприпасов. То, что нам дали кассетные боеприпасы – это, скорее, из разряда "поддержать штаны". Чтобы меньше был расход обычных боеприпасов. А те же ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности) нам не дали до сих пор. Даже в новом пакете военной помощи от США на 1,3 млрд долларов

Он обращает внимание, что уже и по беспилотным аппаратам, в том числе ударным, мы проигрываем, хоть изначально имели преимущество.

"Сейчас Украина может выставить несколько тысяч БПЛА, тогда как РФ — десятки тысяч. Количеством мы бороться не можем, – констатирует эксперт. – Нужны хотя бы средства, которые подавляют беспилотники. Их тоже не хватает. А нам бы хоть сотню антидроновых пулеметов!".

Те планы, которые формировались к весне и весной, существенно меняются в связи с наступательными действиями противника на востоке и пробуксовкой поставок нам нужных вооружений в оговоренные сроки и в необходимых объемах, отмечает Игорь Романенко.

Всё это, продолжает он, вынуждает Украину серьезно корректировать предыдущие планы.

"Что естественно. В военном деле очень важен такой элемент как оперативная реакция на ситуацию, – говорит эксперт. – Простой пример. Если бы к концу прошлого года партнеры дали нам все необходимое, мы могли иметь серьезный успех на участке Сватово-Кременная на Луганщине. Но нам не дали то, что мы просили. И за полгода россияне выстроили мощную оборону и сами теперь атакуют. Думаю, к концу июля военно-политическому руководству Украины придется принимать тяжелые решения о порядке дальнейшего ведения боевых действий".

Небо над Украиной надо закрывать, тем более, что есть информация о накоплении РФ дронов, чтобы поменять тактику работы роем БПЛА

Политический эксперт Светлана Кушнир рассуждает так:

"Эти заявления и действия – свидетельство того, что война – не легкая прогулка. Украина продолжает очищать свою территорию от захватчиков, но политическая конъюнктура может быть не всегда в нашу сторону. А потому наша задача – не сбавлять оборотов по контактам с коалицией "Рамштайн", США, Великобританией, НАТО, как стратегическими партнерами".

По мнению эксперта, после атак на Одессу и Николаев работа МИД Украины должна усилиться, а получение и новых систем ПВО, и самолетов – сдвинуться и перестать быть вялотекущим процессом.

"Небо надо закрывать, тем более, что есть информация о накоплении РФ дронов, чтобы поменять тактику работы роем БПЛА. Фактически, это может стать новым "прочтением" ковровых бомбардировок, чего нельзя допустить", – акцентирует Светлана Кушнир.

Она отмечает, что ситуация с минированием россиянами не только наземных территорий Украины по линии боевого соприкосновения, но и водной глади Черноморской акватории (о чем недавно заявили США), должна стать предметом экстренного Совбеза ООН.

"Минное загрязнение чревато катастрофическими последствиями и для армии, и для экологии, а значит – и для экономического потенциала нашей страны", – поясняет эксперт.

Важным аспектом она называет моральный настрой украинской нации на длительный период военных действий.

"Мы должны это осознать, привыкнуть жить и работать в таких условиях, – уверена Светлана Кушнир. – Менять ментальность и образ жизни. По сути, речь о том, что Украина входит в период жизнедеятельности по образу Израиля. Потому – безопасность превыше всего. Продолжаем трудиться во благо победы Украины!".

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