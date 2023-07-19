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В МИ-6 рассказали, сколько территории удалось вернуть ВСУ за месяц контрнаступления

В британской разведке заявляют, что за месяц Украина вернула больше территорий, чем РФ захватила за год

сегодня, 15:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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За месяц ведения контрнаступательных операций украинские защитники смогли вернуть больше территорий, чем российские оккупанты захватили за год. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы британской разведки Ричарда Мура, которого цитирует CNN.

В МИ-6 рассказали, сколько территории удалось вернуть ВСУ за месяц контрнаступления

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Ричард Мур заявил, что "оптимистично настроен" по поводу победы Украины в войне против России, потому что раньше у россиян была динамика на поле боя, следовательно, было много непонятно, чего ожидать дальше. Теперь же Россия потеряла динамику, фактически не продвигается на поле боя и не имеет потенциала для новых оккупаций.


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В британской разведке подчеркнули, что Украина вернула больше территории за месяц, чем россияне смогли захватить через год. По мнению Ричарда Мура, существует мало шансов на то, что российские войска возобновят темп.

Глава британской разведки также высказал уверенность, что именно Украина должна "определить" конец войны, ведь, по его словам, большинство конфликтов заканчиваются определенными переговорами.

Отметим, глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур обратился к россиянам с призывом "объединить усилия" с его разведывательной службой и добиться того, чтобы прекратилось кровопролитие.

Читайте также на портале "Комментарии" — масштабное контрнаступление, которое украинское командование начало в прошлом месяце против российских оккупационных сил, действительно продолжается и оно обязательно будет успешным, но только нужно подождать. Об этом в интервью "Reuters" заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-19-23/index.html
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