Контрнаступление будет успешным, но не сейчас: Буданов озвучил новый прогноз о войне

Масштабное контрнаступление, которое украинское командование начало в прошлом месяце против российских оккупационных сил, действительно продолжается и оно обязательно будет успешным, но только нужно подождать. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Reuters" заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

ВСУ. Фото: Getty Images

"Идет контрнаступление. В целом, скажем так, продолжается. Успех будет, но позже", — сказал главный разведчик Украины.

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Он сравнил украинскую операцию с многомесячной попыткой России захватить Бахмут.

"Хочу напомнить вам эту известную историю с Бахмутом. Русские атаковали его больше 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени", — заявил Кирилл Буданов.

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