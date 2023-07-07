logo

BTC/USD

30352.97

ETH/USD

1871.95

LTC/USD

97.19

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Контрнаступление будет успешным, но не сейчас: Буданов озвучил новый прогноз о войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Контрнаступление будет успешным, но не сейчас: Буданов озвучил новый прогноз о войне

Кирилл Буданов считает, что контрнаступлении ВСУ закончится успехом, но позже

сегодня, 18:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Масштабное контрнаступление, которое украинское командование начало в прошлом месяце против российских оккупационных сил, действительно продолжается и оно обязательно будет успешным, но только нужно подождать. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Reuters" заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Контрнаступление будет успешным, но не сейчас: Буданов озвучил новый прогноз о войне

ВСУ. Фото: Getty Images

"Идет контрнаступление. В целом, скажем так, продолжается. Успех будет, но позже", — сказал главный разведчик Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он сравнил украинскую операцию с многомесячной попыткой России захватить Бахмут.

"Хочу напомнить вам эту известную историю с Бахмутом. Русские атаковали его больше 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени", — заявил Кирилл Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывшие американские чиновники якобы проводят конфиденциальные переговоры с РФ о возможном выходе на мирные переговоры с Украиной, предположительно, осенью, после наступательных действий ВСУ. Об сообщает NBC News, уверяя, что переговоры прошли с ведома Администрации президента Джо Байдена, однако не по ее указаниям. В свою очередь, по информации Reuters, Белый дом не санкционировал и не давал согласие на непубличные переговоры, которые бывшие чиновники нацбезопасности США якобы проводили, в том числе, с главой МИД России Сергеем Лавровым. О чем говорят участившиеся сообщения о вероятных переговорах осенью, по итогам контрнаступления (ранее нечто подобное якобы говорил директор ЦРУ Уильям Бернс в июне, во время его тайного посещения Киева)? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-spy-chief-says-nuclear-threat-zaporizhzhia-plant-subsiding-2023-07-06/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!