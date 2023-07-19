"Длительное и тяжелое": у Зеленского рассказали, каким будет контрнаступление

Украину ожидает долгая и изнурительная борьба за возвращение оккупированных Россией территорий, рассказал в интервью AFP советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Михаил Подоляк

По его словам, прогресс идет "медленнее, чем мы хотим".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Безусловно, эта операция будет достаточно тяжелой, длительной и потребует достаточно много времени", – заявил он. По словам Подоляка, ВСУ замедляются из-за сильно заминированной территории, материально-технических проблем, таких, как поставки оружия, и преимущество России в авиации.

"Будем объективными, у России есть преимущество в воздухе над фронтом. Конечно, нам нужна дополнительная бронетехника — две-три сотни танков, прежде всего. Нам нужно до 80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо, особенно на фронте", – подчеркнул. Подоляк. Но он также сообщил об определенных успехах, отметив, что количество "наступательных операций", проводимых украинской армией, "постепенно растет" и что не все бригады, готовые к контрнаступлению, были отправлены в бой.

Высокопоставленный чиновник, известный своими откровенными комментариями, надеется, что наступление "может в какой-то момент развалить российскую оборону в том или ином направлении, и тогда события будут развиваться довольно быстро".

Тем временем, у Пригожина признали огромные потери ЧВК "Вагнер".

Путин прокомментировал выход РФ из зерновой сделки.

А Украина требует ареста одного из руководителей Красного Креста. Руководитель белорусского Красного Креста помогал России похищать украинских детей, что может рассматриваться как участие в геноциде.