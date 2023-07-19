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"Длительное и тяжелое": у Зеленского рассказали, каким будет контрнаступление

Советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, какими могут быть наступательные действия ВСУ

19 июля 2023, 23:59
Автор:
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Константин Куликов
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Украину ожидает долгая и изнурительная борьба за возвращение оккупированных Россией территорий, рассказал в интервью AFP советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Длительное и тяжелое": у Зеленского рассказали, каким будет контрнаступление

Михаил Подоляк

По его словам, прогресс идет "медленнее, чем мы хотим".


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"Безусловно, эта операция будет достаточно тяжелой, длительной и потребует достаточно много времени", – заявил он. По словам Подоляка, ВСУ замедляются из-за сильно заминированной территории, материально-технических проблем, таких, как поставки оружия, и преимущество России в авиации.

"Будем объективными, у России есть преимущество в воздухе над фронтом. Конечно, нам нужна дополнительная бронетехника — две-три сотни танков, прежде всего. Нам нужно до 80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо, особенно на фронте", – подчеркнул. Подоляк. Но он также сообщил об определенных успехах, отметив, что количество "наступательных операций", проводимых украинской армией, "постепенно растет" и что не все бригады, готовые к контрнаступлению, были отправлены в бой.

Высокопоставленный чиновник, известный своими откровенными комментариями, надеется, что наступление "может в какой-то момент развалить российскую оборону в том или ином направлении, и тогда события будут развиваться довольно быстро".

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