Контрнаступление ВСУ скоро наберет темп – в чем главная причина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Со слов военных, а также первых лиц украинского государства ВСУ не удается ускорить темпы контрнаступления не только из-за того, что россияне заминировали довольно большие площади территории, но еще и из-за недостаточных объёмов дальнобойного оружия. Может ли что-то измениться в ближайшем времени? Какое оружие сейчас крайне важно получить Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов в эфире своего ютуб-канала высказал мнение, что уже в самое ближайшее время весь мир увидит, как темы наступления украинской армии в разы увеличатся.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По словам эксперта, украинское командование провело серьезный анализ первых недель контрнаступления и кардинально изменило его формат.
По его словам, слабые темпы контрнаступления должны стать причиной того, что союзники передадут Киеву больше и мощнее системы вооружения.
Вся проблема в том, отмечает Жданов, то за 9 месяцев противник в глубине своей обороны спокойно оборудовал оборонительные линии в 10-15 километров. Теперь надо прорывать эту полосу. Партнеры, сделавшие ставку на нашу победу, теперь обязаны поддержать нашу армию.
Генерал в отставке, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес у себя в Twitter высказал мнение, что пора уже партнёрам Украине переходить от дискуссий к конкретным шагам и поставить уже Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Если США поставят это оружие ВСУ, украинские атаки по временно оккупированному Крыму могут вынудить Черноморский флот РФ уйти из акватории полуострова и перебазироваться в Новороссийск.
По его мнению, "было бы разумно", если бы США помогли украинским защитникам с ATACMS.
Читайте также на портале "Комментарии" - террор со стороны РФ не прекращается: как поступить Украине – есть ли варианты возобновить экспорт зерна.
Обсуждения
Новости