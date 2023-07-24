logo

BTC/USD

29803.05

ETH/USD

1873.15

LTC/USD

92.58

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Контрнаступление ВСУ скоро наберет темп – в чем главная причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Контрнаступление ВСУ скоро наберет темп – в чем главная причина

Сейчас продолжается этап подготовительных операций

сегодня, 09:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Со слов военных, а также первых лиц украинского государства ВСУ не удается ускорить темпы контрнаступления не только из-за того, что россияне заминировали довольно большие площади территории, но еще и из-за недостаточных объёмов дальнобойного оружия. Может ли что-то измениться в ближайшем времени? Какое оружие сейчас крайне важно получить Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Контрнаступление ВСУ скоро наберет темп – в чем главная причина

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

У наших партнеров нет пути назад, они сделали ставку на нашу победу, они не могут проиграть в этой войне

Военный эксперт Олег Жданов в эфире своего ютуб-канала высказал мнение, что уже в самое ближайшее время весь мир увидит, как темы наступления украинской армии в разы увеличатся.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам эксперта, украинское командование провело серьезный анализ первых недель контрнаступления и кардинально изменило его формат.

"Мы не стали биться головой об стену, а мы наоборот – сбавили темпы, и сейчас идет этап подготовительных операций, формирование плацдарма для масштабного контрнаступления. Оно будет, никуда не денется. Судя по заявлениям Зеленского, будет в ближайшее время. Мы увидим движение войск", – высказался Олег Жданов.

По его словам, слабые темпы контрнаступления должны стать причиной того, что союзники передадут Киеву больше и мощнее системы вооружения.

Вся проблема в том, отмечает Жданов, то за 9 месяцев противник в глубине своей обороны спокойно оборудовал оборонительные линии в 10-15 километров. Теперь надо прорывать эту полосу. Партнеры, сделавшие ставку на нашу победу, теперь обязаны поддержать нашу армию.

Очень важно, чтобы Украина получила ракеты ATACMS

Генерал в отставке, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес у себя в Twitter высказал мнение, что пора уже партнёрам Украине переходить от дискуссий к конкретным шагам и поставить уже Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Если США поставят это оружие ВСУ, украинские атаки по временно оккупированному Крыму могут вынудить Черноморский флот РФ уйти из акватории полуострова и перебазироваться в Новороссийск.

"Украинские силы работают над тем, чтобы сделать Крым непригодным для российских войск", — отметил Бен Ходжес.

По его мнению, "было бы разумно", если бы США помогли украинским защитникам с ATACMS.

Читайте также на портале "Комментарии" - террор со стороны РФ не прекращается: как поступить Украине – есть ли варианты возобновить экспорт зерна.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!