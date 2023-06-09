Действительно ли ВСУ пошли в контрнаступление – что сейчас происходит на фронте

Всё больше намекающих факторов, а также явных фактов, что ВСУ начали контрнаступательные операции. На этом фоне президент США Джо Байден и британский премьер-министр Риши Сунак заявили о своей "непоколебимой поддержке" Украины и в очередной раз осудили жестокую агрессию России. Что происходит сейчас на фронтах и чего ожидать в обозримом будущем в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Контрнаступление ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

Ситуация на поле боя может быть на данный момент совсем иной, чем говорят сводки Генштаба

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко отмечает, что на востоке продолжаются бои по всему фронту длиной более 1,2 тысячи км.

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"Есть позитивная для ВСУ ситуация на Бахмутском, Сватовском, Угледарском направлениях. На ряде других (Лиманское, Купянское направления, районе Авдеевки и Марьинки) давят россияне. Надеясь добавить их в копилку, как они считают, "успехов" наряду с захваченным огромными усилиями Соледаром и недозахваченным Бахмутом, – поясняет генерал. – Неплохое продвижение у ВСУ (до 5 км на отдельных направлениях) есть в Запорожской области. По оценкам западных специалистов, там просматривается применение нами бронетехники, попыток штурмов позиций противника".

Пока о неких значительных результатах неизвестно. Впрочем, по понятным причинам, фронтовые сводки мы узнаем с определенным запозданием, акцентирует Игорь Романенко. И ситуация на поле боя может быть на данный момент совсем иной, чем говорят сводки Генштаба.

"Также следует понимать, что внезапности на том же Запорожском направлении быть не может. Изначально было ясно, что это – самое короткое расстояние, чтобы перерезать сухопутное сообщение между Крымом и материковой частью Украины, захваченной россиянами. Что именно там ВСУ будут атаковать. Потому в Запорожской области оккупанты выстроили мощные оборонительные сооружения, провели тотальное минирование, стянули много сил и средств, в том числе резервы", – подчеркивает эксперт.

По его словам, оборонительная система россиян на этом направлении даже мощнее, чем была на правобережной части Херсонщины в прошлом году, так что прорвать ее будет трудно.

"Нашим Силам обороны удалось летом-осенью 2022-го взять только первый рубеж обороны противника на правом берегу Херсонской области. А затем – путем нанесения ракетных и артиллерийских ударов – они вынудили захватчиков ретироваться на левый берег, – напоминает генерал. – Сейчас потенциал ВСУ больше, чем был тогда. Но и оборона противника на Запорожчине – мощнее".

Похоже, Россия будет пытаться отвечать на наши продвижения на фронте терактами, а также новыми массированными ракетным ударами

Политолог Дмитрий Воронков рассуждает так:

"Ситуацию на фронте прогнозировать крайне тяжело. Не может всё идти по плану, ведь планы эти динамично меняются, в зависимости от оперативной ситуации. Мы скорее можем опираться на то, что происходит на сегодня. Отталкиваясь от чего, можно плюс-минус предположить что-то на ближайшую перспективу".

По мнению эксперта, подрыв Каховской ГЭС явно свидетельствует о том, что РФ боится и пытается сдерживать украинское контрнаступление, которое уже демонстрирует определенные локальные успехи (что видно даже по сводкам Генштаба и западной аналитике).

"Херсонское направление для врага – ключевое, потому что его потеря ведет к вероятной потере Крыма. Однако тактика оккупантов традиционно топорная. Масштабы после подрыва плотины они сами недооценили. Потеряли первую линию обороны, логистику, боекомплект, по некоторым данным – часть личного состава. В то же время, видим решительность агрессора на разрушение инфраструктуры, на пересечение очередных "красных линий". Похоже, Россия будет пытаться отвечать на наши продвижения на фронте исключительно терактами, в том числе техногенными, новыми массированными ракетным ударами по гражданской инфраструктуре, по центрам принятия решений. Тем более, что по информации западных разведок, ряд стран дали возможность РФ, обойдя санкции, выйти на необходимый ей уровень закупки компонентов для изготовления ракет", – отмечает Дмитрий Воронков.

Он не исключает, что, учитывая уничтожение Каховской ГЭС, в результате чего россиян подтопили часть подконтрольной им левой части Хесоршины, оставили Крым без воды, они могут готовить очередной "жест доброй". А именно – убраться окончательно с Херсонской области. Открывая нам хорошие перспективы для деоккупации Крыма.

может выйти на новый уровень". "В то же время, если РФ готова идти на техногенные катастрофы такого масштаба, она может вновь включить шантаж с Запорожской АЭС. А то и попытается создать катастрофу и там, если ситуация для агрессора будет складываться совсем печально, – предупреждает политолог. – Думаю, наш Генштаб учитывает это и имеет контрварианты. Ну, а теракт на Каховской ГЭС должен еще больше консолидировать Запада (особенно США и Великобританию, Польшу, страны Балтии) для поддержки Украины в отражении российской агрессии. И та же коалиция штурмовиков, о которой активно заговорили в последний месяц

Следует учитывать, акцентирует Дмитрий Ворокнов, что у противника было немало времени, чтобы подготовить оборонные рубежи. Потому наше контрнаступление будет проходить не так динамично, как было в прошлом году на Харьковщине и правобережной Херсонщине.

"Но оно будет. Уже есть. А россияне в противовес точно станут активнее атаковать ракетными мощностями, – подчеркивает эксперт. – Надеемся, не будет открыт второй фронт – со стороны Беларуси (встречи Путина с Лукашенко участились, вот сегодня – очередная, в Сочи). Но сейчас там явно недостаточно для этого российских солдат. А у белорусских как не было, так и нет желания влезать в эту войну".

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