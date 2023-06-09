Байден и Сунак сделали совместное заявление о Путине и Украине

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден и его британский коллега премьер-министр Риши Сунак заявили о своей "непоколебимой поддержке" Украины и в очередной раз осудили "жестокую агрессию" РФ во время переговоров в Вашингтоне. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "CNN".
Байден и Сунак. Фото: из открытых источников
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Джо Байден заявил, что у США будет необходимое финансирование для поддержки Украины "столько, сколько потребуется".
Сунак сказал, что Великобритания гордится своим вкладом в военные действия Украины, в том числе танками, оружием дальнего действия и обучением киевских солдат. Но, продолжил он, именно лидерство и ресурсы США внесли "решающий вклад", позволив Украине сдержать широкомасштабное наступление России.
Риши Сунак отметил, что союзникам Украины необходимо послать сильный сигнал Владимиру Путину, что их поддержка Киева не ослабнет, сообщает Sky News.
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