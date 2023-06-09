Байден и Сунак сделали совместное заявление о Путине и Украине

Президент США Джо Байден и его британский коллега премьер-министр Риши Сунак заявили о своей "непоколебимой поддержке" Украины и в очередной раз осудили "жестокую агрессию" РФ во время переговоров в Вашингтоне. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Байден и Сунак. Фото: из открытых источников

"Великобритания и Соединенные Штаты вместе с более чем 50 партнерами оказали Украине исторический уровень помощи в обеспечении безопасности. Я хочу поблагодарить премьер-министра за его решительное и решительное руководство, внося значительный объем помощи в области безопасности и обучения украинских военнослужащих. Чтобы они могли эффективно использовать оборудование и боеприпасы, которые мы им коллективно предоставили", — сказал Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме.

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Джо Байден заявил, что у США будет необходимое финансирование для поддержки Украины "столько, сколько потребуется".

Сунак сказал, что Великобритания гордится своим вкладом в военные действия Украины, в том числе танками, оружием дальнего действия и обучением киевских солдат. Но, продолжил он, именно лидерство и ресурсы США внесли "решающий вклад", позволив Украине сдержать широкомасштабное наступление России.

Риши Сунак отметил, что союзникам Украины необходимо послать сильный сигнал Владимиру Путину, что их поддержка Киева не ослабнет, сообщает Sky News.

"Чем больше мы сможем оказать поддержку Украине, а не только здесь и сейчас, ту поддержку, которая продлится какое-то время и на годы вперед, я думаю, это посылает (Ред. — Путину) сильный сигнал о том, что в этом нет смысла, пытаясь нас переждать", — сказал он на совместной пресс-конференции с Джо Байденом.

"Мы никуда не уйдем. Мы будем здесь столько, сколько потребуется. И, надеюсь, это ускорит расчет в его уме, что он должен вывести свои силы", — добавил Сунак.

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