Американский генерал назвал оружие, которое сделает Крым непригодным для российских сил

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес утверждает, что ракеты ATACMS заставили бы российский Черноморский флот перебазироваться и выйти из акваторий Крыма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter американского генерала.



Американский генерал Бен Ходжес. Фото открытых источников

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Украина пытается получить дальнобойные американские ракеты ATACMS, которые смогли бы наносить удары по российским позициям с расстояния в 300 км. По словам генерала США Бена Ходжеса, "было бы разумно", если бы Соединенные Штаты предоставили ракеты ATACMS для Украины, ведь они позволят ослабить российские силы.

"Украинские силы работают над тем, чтобы сделать Крым непригодным для российских сил. Черноморский флот был бы вынужден перебазироваться в Новороссийск", — утверждает Бен Ходжес.

Напомним, что в начале июля Министерство обороны Украины выпустило видеоролик, в котором обратилось к туристам в аннексированном Крыму. Украина предупредила туристов, что следует держаться подальше от крымских пляжей. Соответствующее видео собрало несколько миллионов просмотров.

Через несколько дней произошли взрывы на Крымском мосту, которые разрушили часть секций конструкции. Местные оккупационные власти были вынуждены остановить движение транспорта через мост и советовали россиянам альтернативный маршрут объезда через временно оккупированные территории Украины. Впоследствии на территории аннексированного Крыма было еще несколько инцидентов, связанных со взрывами на полигонах и атаками беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер ВСУ Наталья Гуменюк объяснила ситуацию со взрывами на Крымском мосту. По ее словам, это могла быть провокация россиян.

Также "Комментарии" писали о реакции Дмитрия Медведева на взрывы на Крымском мосту. Российский политик призвал атаковать по гражданским объектам в Украине. В то время как в МИД РФ обвинили в атаке сразу три страны.