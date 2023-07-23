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В США рассказали, когда ожидать существенных изменений в контрнаступлении ВСУ

Государственный секретарь США объявил о грядущих изменениях в контрнаступательных действиях украинской армии.

сегодня, 12:30
Автор:
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Slava Kot
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что рано давать оценку украинским успехам во время наступления на российские позиции. Однако представитель США заверил, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки". 

В США рассказали, когда ожидать существенных изменений в контрнаступлении ВСУ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Энтони Блинкен во время выступления на Форуме безопасности в Аспене сказал, что Соединенные Штаты с начала подготовки к контрнаступлению говорили об этом, как о тяжелой операции. Российские силы подготовились к наступлению назад и создали несколько укрепленных линий защиты. 


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Вместе с этим Госсекретарь США отметил, что Украина уже смогла освободить половину ранее оккупированных территорий с начала вторжения россиян и "все для успеха", потому что украинцы воюют "за свою страну и за свою свободу". Блинкен рассказал, что в будущем следует ожидать существенных изменений на фронте из-за усиления активности ВСУ.

"Когда они развернутся и начнут действовать, все силы, обученные за последние месяцы, оборудование, которое придали им примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", — сказал Энтони Блинкен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал Бен Ходжес назвал оружие, которое сделает Крым непригодным для российских сил. В то время как Институт изучения войны заявил об успешной тактике ВСУ, способствующей асимметричному истощению российских сил.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины, отреагировавшем на российские ракетные удары по Одессе. Зеленский заявил об ответе, который почувствуют российские террористы.





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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/blinken-pro-kontrnastup/7191195.html
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