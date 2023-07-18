Россия начала новое наступление: в Минобороне признали

Противник пытается перехватить инициативу у Вооруженных сил Украины, сконцентрировал значительные силы на Купянском направлении и пытается наступать в сторону этого города. Это, как сообщают "Комментарии", признали в Министерстве обороны.

Купянск - важный железнодорожный узел

Сегодня вечером заместитель министра обороны Украины сделала соответствующее заявление:

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"Наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно, — сказано в официальном сообщении Минобороны Украины. — Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне. На южном фаланге вокруг Бахмута сегодня, как и все предыдущие дни, было продвижение наших войск. На северном фланге сегодня продолжались бои. Враг пытается вернуть утраченные позиции. Нашим бойцам приходится иметь дело с плотным минированием и интенсивным вражеским огнем".

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, уже много месяцев подряд россияне сконцентрировали на Купянском направлении около 100 тысяч военных. Кроме того, российская армия разместила здесь более 900 танков в направлении городов Лиман и Купянск. Однако большинство единиц этой военной техники являются устаревшими советскими танками, а новейшее вооружение у россиян встречается все реже по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

По мнению Анны Маляр, российские захватчики оживили боевые действия на Купянском направлении, чтобы оттянуть Силы обороны Украины из-под Бахмута, где украинские защитники постепенно продвигаются вперед.

"Россияне запаниковали от нашего продвижения на Бахмутском направлении. Потому что оно, хоть и постепенное, но ежедневное и почти все господствующие высоты вокруг города, мы заняли", — отметила Маляр.



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