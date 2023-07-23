ВСУ успешно способствует асимметричному истощению российских сил в наступлении - ISW

Украинские артиллеристы. Фото из открытых источников

Институт изучения войны проанализировал последние события украинского контрнаступления и утверждает, что ВСУ удачно ухудшают материально-техническое обеспечение и контрбатарейные возможности России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс ISW.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Полковник Сергей Баранов рассказал, что украинские артиллеристы привели к около 90% потерь российской армии. По его словам, украинские подразделения с помощью современной западной военной техники создали дальнобойный "огневой кулак". Благодаря этому россияне не в состоянии вести эффективный контрбатарейный огонь.

Пресс-секретарь ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что украинские удары по местам размещения российских боеприпасов в тылу привели к большим потерям материально-технического обеспечения армии РФ. Таким образом, россияне испытывают "снарядный голод", о чем свидетельствует уменьшение обстрелов Херсонской области.

В Институте изучения войны пришли к выводу, что такие действия ВСУ являются главным аспектом украинского плана, который имеет цель создать асимметричное истощение на фронте, что сохранит больше жизней украинских солдат при более медленном контрнаступлении, однако истощая российские силы и технику.

"Компания блокирования российских военных объектов в тыловых районах Украины успешно ухудшает материально-техническое обеспечение и контрбатарейные возможности России, предположительно, способствуя асимметричному градиенту истощения в пользу Украины", — заявили в ISW .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные нанесли удар по лучшему танку Путина.

Также "Комментарии" писал о двух странах, отказавшихся от плана Путина, включавшего устранение Украины с рынка зерна.