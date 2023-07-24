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Россияне построили фальшивые окопы на фронте: какова их цель

Военный эксперт отмечает адаптацию россиян к войне и объясню тактику армии РФ с фальшивыми окопами.

сегодня, 11:45
Автор:
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Slava Kot
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Пока ВСУ готовились к масштабному контрнаступлению, запасались западной техникой и проводили обучение, а российские оккупанты создали сеть окопов, заграждений и минные поля. Однако исследователи обнаружили, что часть окопов россиян фейковые и используются как ловушки для украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.

Россияне построили фальшивые окопы на фронте: какова их цель

Украинский военный в окопе. Фото из открытых источников

Ведущий эксперт из Центра военно-морского анализа Майкл Кофман во время подкаста War on the Rocks рассказал, что россияне продолжают адаптироваться к войне.


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"Они строят фальшивые траншеи. У них есть минные траншеи", – сказал Кофман.

Эксперт объясняет, что россияне пытаются "заманить украинские силы в заминированные окопы", а затем дистанционно активировать взрывчатку, чтобы помешать продвижению ВСУ. Таким образом, зачистка территорий усложняется, ведь любой окоп может быть потенциальной ловушкой от российской армии. Кофман указывает, что россияне начинают использовать тактику, выходящую за рамки обычной обороны. Например, россияне на минных полях используют в 2-3 раза больше мин, чем это делают обычно при минировании поля.

Инженер спецназа армии США Райан Хендриксон, разминировавший Афганистан, а сейчас как волонтер помогает расчищать от мин территорию Украины в эфире "Телевидение Торонто", рассказал, что их группировка натолкнулась на сложные минные поля. Хендриксон указывает, что противотанковые мины защищены противопехотными и другими взрывчатыми веществами и ловушками. Инженер спецназа США объясняет, что таким образом россияне хотят убить как можно больше людей, пытающихся обезвредить минные поля.

Ведущий эксперт из Центра военно-морского анализа объясняет, что таким образом Россия замедляет контрнаступление ВСУ.

"Я думаю, что это наступление, вероятно, будет продолжаться не только неделями, а месяцами", — сказал Кофман и добавил, что "очень тяжело вести наступление против хорошо подготовленной обороны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал назвал оружие, которое сделает Крым непригодным для российских сил.

Также "Комментарии" писали о британской разведке, объяснившей, почему россияне учат детей управлять боевыми дронами.



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Источник: https://www.businessinsider.com/russia-built-fake-explosive-trench-traps-to-lure-ukrainian-troops-2023-7
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Обсуждения

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сегодня, 11:50

Цілий рік Росія будувала лінію укріплення, після того, як корумпована і недолуга верхівка України вихвалялась майбутнім контрбліцкригом. Скільки було Зе- Данілова- Резникова- Буданова-понтыв, що заходи ворогу не допоможуть і ЗСУ пройдуть ці укріплення, як ніж у масло. Ще одне підтвердження малоправославної державо-нездатності. Совковість корумпованих стратегів не дозволяє зрозуміти, що до перемоги веде сильна країна в цілому, а ні окремі Залужні з православними бубнами і вірою, що юдейський Бог дарує перемогу - ну просто так, після звернення. Ну, ще все потрібне залізо дасть захід.


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