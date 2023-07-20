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Украина применила на поле боя новое оружие

Кассетные боеприпасы Украина получила сравнительно быстро - от момента обсуждения возможности передачи до применения на поле боя прошло немного времени

сегодня, 16:56
Автор:
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Константин Куликов
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Украина начала обстрел российских войск кассетными боеприпасами, предоставленными США. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию The Washington Post.

Украина применила на поле боя новое оружие

Кассетный боеприпас

По словам украинских официальных лиц, знакомых с этим вопросом, Украина начала огонь предоставленными США кассетными боеприпасами по российским силам на юго-востоке Украины, чтобы разрушить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины, передают американские журналисты.


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Кассетные бомбы, запрещенные более чем в 120 странах, взрываются в воздухе над целью, разбрасывая от десятков до сотен мелких бомб на площади, потенциально равной нескольким футбольным полям. Они, возможно, компенсируют значительный недостаток ВСУ в артиллерии, вооружении и численности войск. Ранее на этой неделе полковник Александр Бакулин, командир 57-й бригады, заявил BBC News, что кассетные боеприпасы необходимы для "нанесения максимального урона вражеской пехоте", хотя он признал, что они "не решат всех наших проблем на поле боя".

Ожидается, что помимо позиций на передовой на юго-востоке Украины кассетные боеприпасы будут применяться вблизи пока контролируемого Россией города Бахмут, места самого продолжительного и кровопролитного сражения войны.

Напомним, что против передачи Украине кассетного вооружения выступала ООН, которая опасается что его использование приведет к жертвам среди мирного населения. В организации считают, что мирные жители будут гибнуть уже после окончания войны из-за неразорвавшихся кассетных бомб. Тем не менее, в США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, так как посчитали, что угроза от российской агрессии несет большие риски. Украина в свою очередь взяла на себя дополнительные обязательства по применению этого оружия — в частности, оно не будет применяться по официально признанной территории РФ, будет использоваться только против оккупантов, а каждое его применение будет отдельно протоколироваться, чтобы после окончания войны отдать приоритет в разминировании именно этим территориям.

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