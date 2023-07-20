Гиркин рассказал, как был уничтожен татарский батальон «Алга» под Угледаром

Российский террорист и блогер Игорь "Стрелков" Гиркин рассказал, как из-за ошибки российского руководства украинские силы уничтожили татарский батальон "Алга" под Угледаром. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского журналиста Дениса Казанского.

Террорист РФ Игорь Гиркин. Фото из открытых источников

Казанский выложил в соцсетях видео, где террорист Игорь Гиркин встретился с руководителем общественной организации "Штаб татар Москвы" Рустемом Ямалеевым. Представитель татар спросил Гиркина о ситуации, которая произошла с татарским батальоном "Алга", что был уничтожен украинской армией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Там была глупость. Их выстроили, провели митинг со знаменами, флагами. Это задержало колонну на 15 минут и противнику этого хватило, чтобы нанести массированный артиллерийский огонь", – заявил Игорь Гиркин.

Далее военные батальона начали разъезжаться в разные стороны, и там наталкиваться на мины. По словам террориста Игоря Гиркина, таким образом татарский батальон "Алга" был практически уничтожен под Угледаром силами ВСУ и глупостью руковдства РФ.

"Вот так Москва и уничтожает малые народы России в этой дурацкой мясорубке. Не понимаю, почему вообще татары соглашаются в этом участвовать и умирать за идеи россиян нацистов", — комментирует ситуацию украинский журналист Денис Казанский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия впервые отправила в активное сражение танки четвертого поколения.

Также "Комментарии" писали президента Украины Владимира Зеленского, который рассказал, что Путин собирался убить его, его семью и оцепление в начале полномасштабного вторжения.