Гиркин рассказал, как был уничтожен татарский батальон «Алга» под Угледаром

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Slava Kot
Российский террорист и блогер Игорь "Стрелков" Гиркин рассказал, как из-за ошибки российского руководства украинские силы уничтожили татарский батальон "Алга" под Угледаром. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского журналиста Дениса Казанского.
Террорист РФ Игорь Гиркин. Фото из открытых источников
Казанский выложил в соцсетях видео, где террорист Игорь Гиркин встретился с руководителем общественной организации "Штаб татар Москвы" Рустемом Ямалеевым. Представитель татар спросил Гиркина о ситуации, которая произошла с татарским батальоном "Алга", что был уничтожен украинской армией.
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Далее военные батальона начали разъезжаться в разные стороны, и там наталкиваться на мины. По словам террориста Игоря Гиркина, таким образом татарский батальон "Алга" был практически уничтожен под Угледаром силами ВСУ и глупостью руковдства РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия впервые отправила в активное сражение танки четвертого поколения.
Также "Комментарии" писали президента Украины Владимира Зеленского, который рассказал, что Путин собирался убить его, его семью и оцепление в начале полномасштабного вторжения.
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