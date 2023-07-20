У Зеленского рассказали, что помогает продлить жизнь Путину

Несмотря на многочисленные удары России по гражданской инфраструктуре, угрозы со стороны Москвы атаковать гражданские корабли в Черном море мировое сообщество принимает решение просто наблюдать за всем этим, находясь в стороне. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП подчеркнул, страна-агрессор вторые сутки подряд зверски атакует гражданскую инфраструктуру в Одессе и Николаеве, но мир на это все закрывает глаза.

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"Увидим ли мы экстренный созыв Совета безопасности ООН для обсуждения глобальной продовольственной безопасности? Мировое сообщество выбирает... стоять в стороне. Идея международных сопроводительных конвоев, как и любого активного действия, вызывает... панический страх, продлевающий политическую жизнь Путина", — задается вопросом советник главы Офиса президента.

Михаил Подоляк добавил, если по итогам войны Россия не понесет никакого наказания, то в будущем ее ничто не сдержит о совершения еще более жестоких преступлений. Страна-агрессор в очередной раз растопчет международное право и договоренности.

"Вряд ли кому-то понравится мир, где ракетные удары станут новым и эффективным инструментом международной политики", — высказал Михаил Подоляк.

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