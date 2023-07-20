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У Зеленского рассказали, что помогает продлить жизнь Путину

Михаил Подоляк считает, что панический страх мирового сообщества продолжает политическую жизнь Путина

сегодня, 15:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на многочисленные удары России по гражданской инфраструктуре, угрозы со стороны Москвы атаковать гражданские корабли в Черном море мировое сообщество принимает решение просто наблюдать за всем этим, находясь в стороне. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского рассказали, что помогает продлить жизнь Путину

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП подчеркнул, страна-агрессор вторые сутки подряд зверски атакует гражданскую инфраструктуру в Одессе и Николаеве, но мир на это все закрывает глаза.


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"Увидим ли мы экстренный созыв Совета безопасности ООН для обсуждения глобальной продовольственной безопасности? Мировое сообщество выбирает... стоять в стороне. Идея международных сопроводительных конвоев, как и любого активного действия, вызывает... панический страх, продлевающий политическую жизнь Путина", — задается вопросом советник главы Офиса президента.

Михаил Подоляк добавил, если по итогам войны Россия не понесет никакого наказания, то в будущем ее ничто не сдержит о совершения еще более жестоких преступлений. Страна-агрессор в очередной раз растопчет международное право и договоренности. 

"Вряд ли кому-то понравится мир, где ракетные удары станут новым и эффективным инструментом международной политики", — высказал Михаил Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме предупредили – российские оккупационные войска могут нанести удары по гражданским судам в Черном море, и возложить вину за произошедшее на Киев.

Также издание "Комментарии" сообщало - в Минобороны РФ рассказали, почему продолжают наносить удары по Одессе и Николаеву.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1681970103343017984
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