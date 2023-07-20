В Минобороны РФ рассказали, почему продолжают наносить удары по Одессе и Николаеву

Как передает портал "Комментарии", Минобороны РФ в очередной раз подтвердило военное преступление, которое выполнило по приказу путинского режима. В ведомстве Сергея Шойгу отчитались о том, что ночью 20 июля российские войска продолжили нанесение "ударов возмездия" по мирным украинским городам.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

В Минобороны РФ заявляют, что высокоточным оружием нанесли удар якобы "по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одесса и Ильичевск Одесской области".

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Кроме того, говорится в отчете оккупантов, в районе города Николаев были нанесены удары по объектам топливной инфраструктуры и складах боеприпасов ВСУ. В Минобороны страны-агрессора традиционно отчитались, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

Отметим, по информации мэра Николаева Александра Сенкевича, в результате ночного удара российских войск по Николаеву пострадали 18 человек, из них 9, в том числе 5 детей, – госпитализированы, 2-х человек удалось спасти из-под завалов. Что касается удара вражеских войск по Одессе, то, по информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате удара есть разрушения и возник пожар, пострадали 2 человека. Их госпитализировали в одно из медучреждений Одессы.

Российская оккупационная армия также 19 июля массово атаковала Украину ракетами и дронами. Наибольшие разрушения получили Одесса и область.

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