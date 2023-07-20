Данилов рассказал, почему теперь оккупантов ждет много сюрпризов в Черном море

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Кравцев Сергей
Ответ на то, что россияне существенно увеличили удары по гражданской инфраструктуре в Украине может быть только один – значительное увеличение ударов по оккупантам со стороны украинской армии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Twitter сделал секретарь СНБО Алексей Данилов, реагируя на угрозы России атаковать все корабли, которые будут следовать в порты Украины за зерном.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
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В частности, он добавил, что попытки запугать имеют противоположный эффект и катастрофические последствия для РФ.
Отметим, в Минобороны Украины сделали официальное заявление о том, что с полуночи, 21 июля, все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной страной-агрессором территории Украины, могут рассматриваться украинскими войсками как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
Читайте также на портале "Комментарии" — Минобороны РФ в очередной раз подтвердило военное преступление, которое выполнило по приказу путинского режима. В ведомстве Сергея Шойгу отчитались о том, что ночью 20 июля российские войска продолжили нанесение "ударов возмездия" по мирным украинским городам.
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