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Данилов рассказал, почему теперь оккупантов ждет много сюрпризов в Черном море

В ответ на российские ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских, Силы обороны Украины увеличат количество и масштабы ударов по оккупационным войскам

сегодня, 16:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ответ на то, что россияне существенно увеличили удары по гражданской инфраструктуре в Украине может быть только один – значительное увеличение ударов по оккупантам со стороны украинской армии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Twitter сделал секретарь СНБО Алексей Данилов, реагируя на угрозы России атаковать все корабли, которые будут следовать в порты Украины за зерном.

Данилов рассказал, почему теперь оккупантов ждет много сюрпризов в Черном море

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один – это увеличение количества и масштабов ударов СОУ по оккупационным войскам. Украина уже давно собрала в кучу все "красные линии" Путина, свила из них веревку, на которой повесит российский имперский труп", — написал секретарь СНБО.


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В частности, он добавил, что попытки запугать имеют противоположный эффект и катастрофические последствия для РФ.

"Оккупантов ожидает много неприятных сюрпризов и приветов – не только от армии дронов, но и от флота дронов", — заявил Алексей Данилов.

Отметим, в Минобороны Украины сделали официальное заявление о том, что с полуночи, 21 июля, все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной страной-агрессором территории Украины, могут рассматриваться украинскими войсками как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". 

Читайте также на портале "Комментарии" — Минобороны РФ в очередной раз подтвердило военное преступление, которое выполнило по приказу путинского режима. В ведомстве Сергея Шойгу отчитались о том, что ночью 20 июля российские войска продолжили нанесение "ударов возмездия" по мирным украинским городам.




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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1682004264028086275?s=20
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