Чего ожидать от встречи в Саудовской Аравии – могут ли переговоры приблизить мир в Украине

В Кремле, который продолжает ракетный террор мирных городов Украины, отреагировали на переговоры по поиску решений касательно прекращения войны, которые на днях пройдут в Саудовской Аравии. Причем, пройдут без РФ, но с участием около 30 стран. Путинский глашатай Дмитрий Песков заявил, что любая попытка способствовать мирному урегулированию заслуживает положительной оценки, но добавил, что в настоящее время не просматривается возможности для мирных переговоров между Москвой и Киевом. Какие ожидания от встречи в Саудовской Аравии? Могут ли там принять решения, на которые придется согласиться Кремлю? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Встреча в Саудовской Аравии. Фото из открытых источников

Те страны, которые твердо поддерживают Украину и станут участниками этой встречи, хотят переубедить тех, кто соблюдает нейтралитет

Политтехнолог Борис Тизенгаузен акцентирует, что это уже второй раунд переговоров. Первый, напоминает он, был в Дании – в Копенгагене. Причем это был закрытый саммит, по итогам которого практически не было информации.

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"Теперь саммит пройдет в Саудовской Аравии. Предположительно, потому что одним из участников переговоров станет Китай. А для Китая это более подходящая площадка, чем европейская", – поясняет эксперт.

По его словам, ключевой для обсуждения является известная формула мира украинского президента Владимира Зеленского из десяти пунктов.

"Но мне кажется, задача глобально несколько иная. А именно – те страны, которые твердо поддерживают Украину и станут участниками этой встречи (Великобритания, США, представители ЕС, возможно, Япония) хотят переубедить тех, кто соблюдает нейтралитет (Индия, Индонезия, ряд стран Латинской Америки). Склонить их на сторону Украины. Замотивировать некими понятными им инициативами и бонусами начать оказывать давление на Россию. А, возможно, даже присоединиться частично к экономическим санкциям против нее, – отмечает Борис Тизенгаузен. – Почему РФ не пригласили – понятно. Ее не было и на первом раунде переговоров. Нет ей место и здесь, так как она не может даже толком сформулировать, чего добивается своей агрессией".

Прорывов ожидать не стоит, считает политтехнолог. Ведь пока уровень переговоров – это советники (политические, по нацбезопасности). Не министры и уж тем более не главы государств.

"Но инициатива – очень правильная, – уверен Борис Тизенгаузен. – Важно задействовать крупных игроков, включая тех, кто на стороне Украины, для давления на не определившихся, условно нейтральных".

Вряд ли встреча в Саудовской Аравии завершится принятием некого переломного решения

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает следующим образом:

"Участие во встрече в Саудовской Аравии уже официально подтверждено на уровне Офиса президента Украины. Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что наша страна примет участие в этом мероприятии. Подтвердили свое участие и наши ключевые партнеры – США, Великобритания, ЕС. Очевидно, что это продолжение того дипломатического направления, которое было начато недавно в Копенгагене. Важно и то, что мы уже говорим о включении в этот процесс той же Саудовской Аравии, ряда других стран".

По словам эксперта, всё двигается в русле мирного плана президента Украины Владимир Зеленского, который был обнародован на саммите "Большой двадцатки", нашел поддержку среди большинства членов Генассамблеи ООН.

"В частности, этот план базируется на необходимости достижения стойкого, стабильного мира в Украине путем восстановления территориальной целостности и суверенитета нашей страны, наказания российских агрессоров, компенсаций ущерба, защите продовольственной, энергетической безопасности. А также – невозможности подобного террора в будущем путем предоставления Украине соответствующих гарантий безопасности", – напоминает политолог.

Он считает, что вряд ли встреча в Саудовской Аравии завершится принятием некого переломного решения. Но очень важно, поясняет Петр Олещук, что процесс обсуждения украинской формулы мира включает в себя всё больше государств.

"Это означает, что постепенно консенсус, даже со стороны не европейских держав, не принадлежащих к т.н. Западной цивилизации, просматривается, – подчеркивает эксперт. – Всё больше стран склоняются на сторону Украины. Что может в итоге создать критическую базу дипломатического давления, чтобы надлежащим образом обеспечить смену агрессивной политики России, достижение справедливого и стойкого мира. Так что встреча эта, безусловно, важна. Но вряд ли она завершится окончательным решением, являясь скорее звеном в цепи подобных саммитов, которые, в конце концов, приведут к необходимому Украине и цивилизованному миру результату".

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