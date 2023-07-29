О чем говорят новые удары дронов и ракет со сторны РФ – способна ли Украина дать жесткий ответ

Россия продолжает ракетные удары по Украине. Вечером 28 июля мишенью стал Днепр. Кроме офиса СБУ там прилетело в многоэтажку. Чаще стало прилетать и на временно оккупированные территории (вчера, к примеру, был удар по зданию МВД в Донецке), а также непосредственно по российской территории (прилеты по Ростовской области). Что можно сказать о ракетной и дроновой войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Важно не реагировать на те или иные действия противника, а упреждать их

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко считает правильным, что мы все чаще отвечаем на ракетный террор со стороны РФ своими активными действиями – с помощью тех средств, которыми располагаем.

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"Это принципиально отличается от позиции наших союзников, которые терпеливо сносят российские провокации. Так, РФ трижды атаковала американские дроны. Причем, в первый раз потопила достаточно дорогой экземпляр в Черном море. Затем, не получив адекватного ответа, страна-агрессор напала уже на три американских дрона. В третий раз атаковала дрон в Сирии. Лишь после этого США перебросили туда истребитель F-35. Позиция наших союзников, к сожалению, запоздалая и сдержанная. Мы им очень благодарны за всё, чем они нам помогают. Но действуем куда решительнее. И могли бы действовать намного эффективнее, если бы нам давали всё, что мы просим. И, если бы сам Запад более жестко отвечал на российские провокации", – акцентирует эксперт.

Он акцентирует, что у РФ значительно большие ракетные возможности. А теперь еще и дроновые.

"То преимущество в беспилотниках, которое было у Украины в прошлом году, россияне уже ликвидировали, – отмечает Игорь Романенко. – Они поставили изготовление БПЛА на промышленные рельсы. Мы тоже входим в новый этап – государство выделило 40 млрд грн на внутреннее производство беспилотников. Помогают чем-то в этом плане и союзники, но, прежде всего, рассчитывать нам надо на свои силы. Важно наладить массовое производство. Но с РФ тут тягаться тяжело – это огромная страна, имеющая серьезные военно-промышленные ресурсы. Потому нам надо разрабатывать и производить (причем в сжатые сроки) средства подавление дронов (радиоэлектронной борьбы и так далее, действующие с земли и воздуха)".

По словам генерала, необходимо также быстро развивать использование дронов не только воздушных, но и наземных, наводных и подводных.

"Мы видим эффективное применение морских дронов в ракурсе ударов по Крыму (и по бухтам, и по Крымскому мосту), – подчеркивает эксперт. – Разведывательные, ударные дроны, которые используются на фронте, имею дальность 10-20 км. А нам необходимы еще и такие, которые будут лететь на сотни, тысячи км. Скорее всего – с реактивными двигателями. Отдельные элементы их применения мы видели в том же Севастополе, во время ударов по военным объектам в Ростовской области, во время прилетов в Подмосковье, собственно по Кремлю. Важно усилить эти возможности".

Отдельный разговор – о ракетном вооружении. У нас, подчеркивает Игорь Романенко, есть определенные наработки. Важно интенсифицировать производство всего необходимого. Перейти, к примеру, на круглосуточный режим работы соответствующих цехов, заводов.

"Возможности того же "Сапсана", что мы разрабатывали, были куда лучше, чем у российских "Искандеров". Надо приложить максимум усилий в данном направлении. Самим снять ограничения на дальность полета своих ракет", – считает генерал.

Он акцентирует, что несмотря на все испытания, которые нам приходится проходить, мы становимся сильнее.

"А россияне понимают лишь силу. Ее нам и надо демонстрировать. Во всем. И на поле боя, и на дипломатических присталищах, и в производстве вооружений — с нанесением соответствующих ударов. Продолжая работать с союзниками, делясь с ними нашими мужеством и решительностью, принципиальным подходом к ведению войны. Подчеркивая важность не реагировать (да еще и с заметным промедлением) на те или иные действия противника, а упреждать их. Именно такими подходами мы приблизим неотвратимую деоккупацию всех наших территорий!" – констатирует Игорь Романенко.

Мы получили возможность огрызаться, то есть, наносить ответные удары не только по оккупированной, но и исконной территории агрессора

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков поделился таким комментарием:

"С того момента прошлой осенью, как агрессор решил бить по критической инфраструктуре Украины, его действия являются откровенным ракетно-дроновым террором и квалифицируются как "военное преступление". Наша энергетическая инфраструктура выстояла, подобные удары явно не имеют практического смысла. Однако Кремль продолжает их, не столько стараясь запугать украинцев (он уже убедился, что это невозможно), сколько потакая кровожадности россиян, грезящих о полном уничтожении Украины".

Александр Кочетков подчеркивает, что применяемые недоимперией ракеты и дроны только называются высокоточными, поэтому летят куда попало и, наряду с условно военными целями, попадают в жилые застройки.

"Это уже стало страшной, но привычной реальностью войны, – отмечает эксперт. – Но ситуация меняется. Уровень украинской ПВО-ПРО с помощью наших союзников растет. Мы получили возможность огрызаться, то есть, наносить ответные удары не только по оккупированной, но и исконной территории агрессора. Причем, делает это ракетами и дронами собственного производства. Как внезапно выяснили многие россияне, поддерживающие войну, – это процесс обоюдный. Но основной процесс болезненного прозрения у них еще впереди".

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