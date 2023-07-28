Прокуратура опубликовала фото последствий попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре

Враг попал в многоэтажное здание г. Днепра, есть раненые — начато расследование. Об этом, как сообщают "Комментарии", сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Последствия российского ракетного удара

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), — говорится в официальном сообщении прокуратуры. — Вражеские ракеты попали в многоэтажное здание и админздание. По предварительным данным, трое людей получили ранения. Число потерпевших устанавливается".

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В настоящее время проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора. На месте происшествия работают работники ГСЧС и правоохранители области. Идет ликвидация пожара.

Официальное сообщение дополняют фото пресс-службы Днепропетровской областной прокуратуры.

Напомним, что российский теракт прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, пообещав ответственность "сволочам".

"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор, — написал в своем телеграмм-канале глава государства. — Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле. Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости".

Между тем, в Ростовской области сегодня громко: россияне заявляют о работе ПВО.

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