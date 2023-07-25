Будут ли новые удары по Крыму: в Минобороны поделились анонсом

Никакие угрозы российских оккупантов не подействуют, и украинская армия продолжит планомерно наносить свои точечные удары по военным объектам в Крыму, а также непосредственно по Керченскому мосту, который есть незаконным сооружением. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу "CNN" сделал министр обороны Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Министр объяснил все упирается в обычную логику. Сегодня Россия ведет полномасштабную войну против Украины, используя Керченский мост для переправы военной техники, личного состава. Также враг использует военные объекты в Крыму для атаки на Украину. Следовательно, чем больше будет уничтожено этих военных объектов, тем больше удастся спасти жизни украинцев.

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"Это нормальная тактика – разрушить логистические линии вашего врага, чтобы лишить возможности получить больше боеприпасов, получить больше топлива, получить больше еды и так далее. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них", высказался Алексей Резников.

Отметим, последние несколько недель во временно оккупированном Крыму прилеты приводят к взрывным последствиям и эвакуации. Только 24 июля удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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