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Будут ли новые удары по Крыму: в Минобороны поделились анонсом

По словам министра обороны Резникова, разрушать логистику врага это нормальная тактика

сегодня, 09:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Никакие угрозы российских оккупантов не подействуют, и украинская армия продолжит планомерно наносить свои точечные удары по военным объектам в Крыму, а также непосредственно по Керченскому мосту, который есть незаконным сооружением. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу "CNN" сделал министр обороны Алексей Резников.

Будут ли новые удары по Крыму: в Минобороны поделились анонсом

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Министр объяснил все упирается в обычную логику. Сегодня Россия ведет полномасштабную войну против Украины, используя Керченский мост для переправы военной техники, личного состава. Также враг использует военные объекты в Крыму для атаки на Украину. Следовательно, чем больше будет уничтожено этих военных объектов, тем больше удастся спасти жизни украинцев.


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"Это нормальная тактика – разрушить логистические линии вашего врага, чтобы лишить возможности получить больше боеприпасов, получить больше топлива, получить больше еды и так далее. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них", высказался Алексей Резников.

Отметим, последние несколько недель во временно оккупированном Крыму прилеты приводят к взрывным последствиям и эвакуации. Только 24 июля удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России начинается процесс перехода власти: министр обороны Украины Алексей Резников назвал причины.




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Источник: https://edition.cnn.com/2023/07/24/europe/ukraine-defense-minister-oleksii-reznikov-intl/index.html
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