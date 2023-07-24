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Новый виток воздушной войны: чего добивается РФ своим террором - чем отвечает Украина

Стоит ожидать, что удары Украины станут вскоре более массовыми и эффективными с точки зрения разрушения российской военной инфраструктуры

сегодня, 12:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Москву 24 июля атаковали беспилотникиПравда, как уверяют в Минобороны РФ, без особых последствийА вот во временно оккупированном Крыму сегодня очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуацииВ этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районеНа прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру УкраиныЧто можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Новый виток воздушной войны: чего добивается РФ своим террором - чем отвечает Украина

Взрывы в Москве. Фото: из открытых источников

Идет наращивание армии украинских дронов, над которыми работают десятки инициативных команд

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:


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"Украина повышает эффективность действий в этой войне. Но ведет себя совсем иначе, чем наш враг. Мы бьем прицельно по военным и связанным с ними объектам. Это демонстрируют последние события в Крыму, где пылают нефтебазы, склады боеприпасов и так далее. Удары по Москве были нацелены на объекты Министерства обороны, либо связанные с ним".

Кроме того, продолжает эксперт, удары по российской столице – это еще и удары по остаткам престижа российской власти. И военной, и политической.

"Думаю, такие удары станут вскоре более массовыми и эффективными с точки зрения разрушения российской военной инфраструктуры", – отмечает Андрей Сенченко.

По его словам, идет наращивание армии украинских дронов, над которыми работают десятки инициативных команд, причем не только в составе госструктур.

"Мы быстро продвинемся в этом направлении. И сможем вносить существенный вклад в победу за счет атак украинским дронами. А что наши точность, эффективность повышаются – факт. Соответственно – перспективы у россиян плачевные", – констатирует эксперт.

Со стороны врага явно есть попытка в очередной раз ударить не просто по нашим городам, но и по эмоциям 

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль акцентирует, что РФ как страна-террорист продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру, склады с зерном, порты. Бьет по историческому центру Одессывключая собор, принадлежащий московскому патриархату.

"Явно есть попытка в очередной раз ударить не просто по нашим городам, но и по эмоциям. Подорвать моральный дух украинцев. Заставить разувериться в победе. Но спустя почти полтора года полномасштабной войны ничего подобного не наблюдается. Наш патриотизм лишь крепнет, как и ненависть к агрессору, как и желание не просто отбиться, но — нанести врагу сокрушительное поражения", – подчеркивает Катерина Коваль.

Неудивительно, продолжает она, что и саму РФ, и временно оккупированные ей украинские территории, включая Крым, всё чаще атакуют беспилотники, всё чаще там случается "бавовна".

По словам эксперта, проводится наглядная демонстрация того, что никакого стопроцентного ПВО у страны-агрессора нет, что она не способна себя защитить. Даже свое сердце — Москву. Ни от маршей вагнеровцев, ни от атак беспилотников.

"Империю уже раздирают внутренние дрязги. Они будут усиливаться. Империя падет. И мы с каждым днем приближаем это падение", – уверена Катерина Коваль.

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Источник: https://comments.ua/
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