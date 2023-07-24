Новый виток воздушной войны: чего добивается РФ своим террором - чем отвечает Украина

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Кравцев Сергей
Москву 24 июля атаковали беспилотники. Правда, как уверяют в Минобороны РФ, без особых последствий. А вот во временно оккупированном Крыму сегодня очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуации. В этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Взрывы в Москве. Фото: из открытых источников
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:
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Кроме того, продолжает эксперт, удары по российской столице – это еще и удары по остаткам престижа российской власти. И военной, и политической.
По его словам, идет наращивание армии украинских дронов, над которыми работают десятки инициативных команд, причем не только в составе госструктур.
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль акцентирует, что РФ как страна-террорист продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру, склады с зерном, порты. Бьет по историческому центру Одессы, включая собор, принадлежащий московскому патриархату.
Неудивительно, продолжает она, что и саму РФ, и временно оккупированные ей украинские территории, включая Крым, всё чаще атакуют беспилотники, всё чаще там случается "бавовна".
По словам эксперта, проводится наглядная демонстрация того, что никакого стопроцентного ПВО у страны-агрессора нет, что она не способна себя защитить. Даже свое сердце — Москву. Ни от маршей вагнеровцев, ни от атак беспилотников.
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