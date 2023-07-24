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Аксенов заявил, что проведет эвакуацию из некоторых регионов Крыма

В Крыму проводится частичная эвакуация после атаки беспилотников по складам боеприпасов.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Утром 24 июля беспилотники нанесли удары по складам боеприпасов на территории незаконно аннексированного Россией Крыма. Как следствие назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил о частичной эвакуации населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Аксенов заявил, что проведет эвакуацию из некоторых регионов Крыма

Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников

По словам Аксенова на территории аннексированного Крыма были сбиты и подавлены средствами РЭБ 11 беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны РФ в атаке по оружейным складам были задействованы 17 дронов. Несмотря на попытки россиян сбить дроны, они нанесли удары по складу боеприпасов вблизи Джанкоя.


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После атаки дронов назначенный Россией глава Крыма заявил о прекращении железнодорожного движения в регионе Джанкоя. Также было временно остановлено движение по трассе Симферополь-Джанкой. Кроме того, из-за взрывов Аксенов заявил о необходимости эвакуации.

"Села в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе Крыма будут эвакуированы", — сообщил Сергей Аксенов.

По предварительным данным, пострадавших при атаке дронов на Крым нет.

Кроме атак по Крыму, в ночь на 24 июля также были удары беспилотников по столице России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция на атаку дронов представителей Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой и мэра Москвы Сергея Собянина.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте России Дмитрии Медведеве, который прямо призывает прибегнуть к "негуманным методам" и атаковать дома гражданских граждан Украины. Такая реакция российского политика последовала после ударов по Крымскому мосту.



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Источник: https://t.me/tass_agency/202273
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