Аксенов заявил, что проведет эвакуацию из некоторых регионов Крыма

Утром 24 июля беспилотники нанесли удары по складам боеприпасов на территории незаконно аннексированного Россией Крыма. Как следствие назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил о частичной эвакуации населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников

По словам Аксенова на территории аннексированного Крыма были сбиты и подавлены средствами РЭБ 11 беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны РФ в атаке по оружейным складам были задействованы 17 дронов. Несмотря на попытки россиян сбить дроны, они нанесли удары по складу боеприпасов вблизи Джанкоя.

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После атаки дронов назначенный Россией глава Крыма заявил о прекращении железнодорожного движения в регионе Джанкоя. Также было временно остановлено движение по трассе Симферополь-Джанкой. Кроме того, из-за взрывов Аксенов заявил о необходимости эвакуации.

"Села в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе Крыма будут эвакуированы", — сообщил Сергей Аксенов.

По предварительным данным, пострадавших при атаке дронов на Крым нет.

Кроме атак по Крыму, в ночь на 24 июля также были удары беспилотников по столице России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция на атаку дронов представителей Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой и мэра Москвы Сергея Собянина.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте России Дмитрии Медведеве, который прямо призывает прибегнуть к "негуманным методам" и атаковать дома гражданских граждан Украины. Такая реакция российского политика последовала после ударов по Крымскому мосту.