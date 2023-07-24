В Москве раздалась серия взрывов: что известно

В разных районах Москвы были слышны громкие взрывы сегодня ночью, 24 июля. Сообщается, что столица России якобы была атакована беспилотниками. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российские паблики.

Атака беспилотников на Москву. Фото: из открытых источников

Исходя из той информации, которая начала появляться в соцсетях, последствия взрывов видны в разных районах Москвы. Так, на улице Лихачёва, по всей видимости, один из беспилотников врезался в верхние этажи бизнес-центра, где после взрывов в небо начал подыматься дым и началось небольшое возгорание. Спустя некоторое время, правоохранители перекрыли движение по улице Лихачева.

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Есть последствия атаки на Комсомольском проспекте, где одно из зданий лишилось окон. Это здание, где оказались выбиты окна, расположено по соседству со зданием Минобороны РФ.

Также поступила информация, что якобы беспилотниками была атакована воинская часть в черте города.

Произошедшее уже прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, всего в столице РФ было замечено два беспилотника. Якобы они ударили по двум нежилым зданием. В результате удара серьезных повреждений зданиям не нанесено. Погибших и травмированных также нет.

Отметим, в российской столице обычное утро вторника 30 мая также началось взрывами – произошла массовая атака беспилотниками. Тогда пропагандистские медиа РФ сообщили о 25 дронах, ударивших по российской столице.

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