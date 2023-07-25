В России начинается процесс перехода власти: Резников назвал причины

Мятеж в России, который месяц назад организовал и попытался осуществить главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, свидетельствует о начале процесса перехода власти. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью CNN высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Этот государственный переворот – реальная иллюстрация того, что режим в Кремле стал слабее. Это означает, что они уже не так сильны, как годом ранее. Я думаю, что мы увидим продолжение этого так называемого конфликта", — заявил украинский министр.

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Алексей Резников добавил, Путин может не подавать вида о проблемах, которые начались внутри Кремля, но сам факт отрицать эти проблемы не получается. Ведь мятеж Пригожина просто бы не состоялся, если бы российская власть, как и раньше была монолитна. В данном же случае мы видим, что конфликт между людьми из окружения диктатора Владимира Путина уже начался.

Напомним, 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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