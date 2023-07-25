logo

BTC/USD

29126.39

ETH/USD

1850.96

LTC/USD

88.93

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В России начинается процесс перехода власти: Резников назвал причины
commentss НОВОСТИ Все новости

В России начинается процесс перехода власти: Резников назвал причины

Министр обороны Украины Резников вспомнил о бунте Пригожина, намекнув, что в России начинается процесс перехода власти

сегодня, 08:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Мятеж в России, который месяц назад организовал и попытался осуществить главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, свидетельствует о начале процесса перехода власти. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью CNN высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

В России начинается процесс перехода власти: Резников назвал причины

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Этот государственный переворот – реальная иллюстрация того, что режим в Кремле стал слабее. Это означает, что они уже не так сильны, как годом ранее. Я думаю, что мы увидим продолжение этого так называемого конфликта", — заявил украинский министр.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Алексей Резников добавил, Путин может не подавать вида о проблемах, которые начались внутри Кремля, но сам факт отрицать эти проблемы не получается. Ведь мятеж Пригожина просто бы не состоялся, если бы российская власть, как и раньше была монолитна. В данном же случае мы видим, что конфликт между людьми из окружения диктатора Владимира Путина уже начался.

Напомним, 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит встреча Владимира Путина с Евгением Пригожиным – действительно ли мятеж оказался постановкой.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-24-23/h_21641a961f1e53445079939f06432036
Теги:
comments

Обсуждения

Ермаков

сегодня, 07:52

Нужно реорганизовать ООН - ввести суд ООН над преступниками в виде государственных деятелей, которые развязывают войну. После суда обязать все страны арестовать таких преступников. Иначе войны будут всегда. И не ждать окончания войны.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!