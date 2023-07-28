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Стало известно, кто пострадал от ракетного удара по Днепру

Враг нанес два ракетных удара - по еще не введенному в эксплуатацию жилищному комплексу "Женева" и зданию СБУ

28 июля 2023, 23:57
Автор:
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Константин Куликов
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В результате вечернего ракетного удара по Днепру пострадали в основном строители, которые находились на верхних этажах еще не введенного в эксплуатацию жилого комплекса "Женева". Об этом, как сообщают "Комментарии, заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Стало известно, кто пострадал от ракетного удара по Днепру

Последствия попадания российской ракеты. Фото - Днепропетровская областная прокуратура

По его словам, Россия выпустила по Днепру два "Искандера".


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Вторая ракета, по словам Сергея Лысака, частично разрушила административное здание СБУ.

Тем не менее, общее число раненых в результате ракетной атаки по Днепру — 9 человек. Среди них двое детей – 14 и 17 лет. Пятеро человек с рваными ранами: мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.

Погибших нет.

Российский теракт прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, пообещав ответственность неназванной "сволочи".

"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор, — написал в своем телеграмм-канале глава государства. — Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле. Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости".

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), говорится в официальном сообщении прокуратуры. 

Между тем, в Ростовской области сегодня громко: россияне заявляют о работе ПВО.

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