Новые "хлопки" в России: взрывы в Таганроге и Самаре

Сегодня два "хлопка" произошли в РФ — взрыв в центре Таганрога уничтожил стену музея и детонация на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. В первом случае, российские власти заявляют о ракетном ударе, во втором – о подрыве взрывного устройства. Об этом сообщают "Комментарии".

Таганрог, последствия взрыва

По утверждению военного министерства РФ, над Таганрогом была сбита украинская ракета, обломки которой упали на жилой сектор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию художественного музея, разрушены его стена, кровля, гаражи и хозяйственные постройки, сообщил ростовский губернатор. В соседнем доме выбило окна, в больницы доставлены 9 человек, их состояние — средней и легкой степени тяжести, отметил он.

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв из-за приведения в действие специального взрывного устройства на территории предприятия. Как утверждают российские власти, никто не пострадал, а "серьезные разрушения также не замечены".

Между тем, экс-советник главы ОП раскритиковал союзников Украины.

У Зеленского ответили на желание Путина начать переговоры. Украина действительно не считает возможным проводить переговоры с Россией, пока российские войска продолжают находиться на территории украинского государства, а также пока страна-агрессор не признает совершенные военные преступления.

А Ольга Харлан записала видеообращение: "правила должны измениться". Всемирно известная саблистка поблагодарила украинцев за поддержку после ее дисквалификации за нежелание пожать руку российской спортсменке.