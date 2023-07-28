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Новые "хлопки" в России: взрывы в Таганроге и Самаре

Российские власти говорят об ударе ракетой по Таганрогу и взрывном устройстве на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре

сегодня, 17:42
Автор:
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Константин Куликов
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Сегодня два "хлопка" произошли в РФ — взрыв в центре Таганрога уничтожил стену музея и детонация на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. В первом случае, российские власти заявляют о ракетном ударе, во втором – о подрыве взрывного устройства. Об этом сообщают "Комментарии".

Новые "хлопки" в России: взрывы в Таганроге и Самаре

Таганрог, последствия взрыва

По утверждению военного министерства РФ, над Таганрогом была сбита украинская ракета, обломки которой упали на жилой сектор.


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Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию художественного музея, разрушены его стена, кровля, гаражи и хозяйственные постройки, сообщил ростовский губернатор. В соседнем доме выбило окна, в больницы доставлены 9 человек, их состояние — средней и легкой степени тяжести, отметил он.

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв из-за приведения в действие специального взрывного устройства на территории предприятия. Как утверждают российские власти, никто не пострадал, а "серьезные разрушения также не замечены".

Между тем, экс-советник главы ОП раскритиковал союзников Украины.

У Зеленского ответили на желание Путина начать переговоры. Украина действительно не считает возможным проводить переговоры с Россией, пока российские войска продолжают находиться на территории украинского государства, а также пока страна-агрессор не признает совершенные военные преступления.

А Ольга Харлан записала видеообращение: "правила должны измениться". Всемирно известная саблистка поблагодарила украинцев за поддержку после ее дисквалификации за нежелание пожать руку российской спортсменке.   



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