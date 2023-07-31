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В Кремле отреагировали на мирные переговоры по войне в Украине, куда не пригласили Россию

Около 30 стран намерены посетить Саудовскую Аравию, где пройдет встреча по решению войны в Украине.

сегодня, 14:27 comments1940
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы о предстоящих мирных переговорах, которые планируется провести в начале августа в Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

В Кремле отреагировали на мирные переговоры по войне в Украине, куда не пригласили Россию

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Издание The Wall Street Journal 29 июля известило о том, что Саудовская Аравия пригласила около 30 государств на переговоры по войне в Украине. Впоследствии эту информацию подтвердил руководитель ОП Андрей Ермак. Ожидается, что на саммите будут представлены около 30 стран, в том числе западные партеры Украины, государства юга и сама Украина.


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Однако Россия не была приглашена на встречу. Представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на данную информацию.

"Россия будет следить за этой встречей. Нужно понимать, какие цели относятся и о чем будет идти речь. Любая попытка способствовать мирному урегулированию заслуживает положительной оценки", — заявил спикер Кремля.

Несмотря на это, Песков добавил, что в настоящее время Москва не видит возможности для мирных переговоров между Украиной и Российской Федерацией.

"Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией", – сказал Дмитрий Песков.

Россия заявляет, что мирные соглашения должны быть с учетом интересов Кремля, то есть, Киев должен отказаться от части своих территорий. Украина настаивает, что война закончится, когда Россия выведет свои войска из украинских земель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путина спросили, как он видит Украину после победы России.

Также "Комментарии" писали об эксагенте MI6, который дал прогноз, когда закончится правление Путина.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/kremlin-says-it-needs-understand-aims-ukraine-talks-reportedly-planned-saudi-2023-07-31/
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