Главная цель встречи в Саудовской Аравии – почему она так важна для Украины

В Госдепе США заявили, что на сегодняшний день в Кремле не готовы к настоящей дипломатии. Так там прокомментировали намеченную на этой неделе в Саудовской Аравии встречу десятков стран в рамках поиска путей по урегулированию российско-украинской войны. Встречу, на которую россиян не пригласили. Есть ли шанс на реальные подвижки к миру после переговоров в Саудовской Аравии? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Встреча в Саудовской Аравии. Фото из открытых источников

Главной целью встречи в Саудовской Аравии будет подготовка стран Глобального Юга к участию в саммите мира

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат более с чем 30-летним стажем Владимир Огрызко рассуждает так:

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"Главным заданием украинской дипломатии на такого рода встречах является распространение информации о наших подходах к окончанию войны. Они уже сформулированы, понятны. Речь о полном выводе российских войск с территории Украины, компенсация за причиненный ущерб, наказание виновных".

Остальное, по мнению дипломата, – это следующий уровень, который может формироваться в рамках возможных переговоров.

"А три вышеназванные позиции – объективны и краеугольны, – подчеркивает он. – Иначе система международных отношений просто не сможет функционировать. Если кто-то думает, что можно предлагать мир в обмен на территории то он просто не понимает, что уже завтра после такого "размена" война будет идти по всей планете. Территориальные споры есть практически у всех. И, если их таким образом "узаконить", это то же самое, что узаконить нападение одной страны на другую с отсылкой к российско-украинскому кейсу. Потому тут нет иных вариантов, кроме тех, что предлагает Украина".

По мнению Владимира Огрызко, главной целью встречи в Саудовской Аравии будет подготовка стран Глобального Юга к участию в саммите мира, который, возможно, состоится уже осенью в рамках очередной сессии Генассамблеи ООН. На большее в этот раз рассчитывать нет смысла, считает экс-министр.

Чем больше будет стран на таких саммитах, чем больше они будут выступать против войны, тем большее это значение будет иметь в перспективе

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно не ожидает, что на встрече в Саудовской Аравии (как и на других миротворческих платформах) можно добиться принятия реально действенного мирного плана. Такого, который готова бы была выполнять Россия.

"Тем не менее, такие встречи важны, – уверена эксперт. – Особенно, когда их площадкой становится условно нейтральная страна, что позволяет привлечь на саммит таких крупных игроков как Китай, Индия, позиция которых как бы – против войны, но довольно размытая. Смысл такого рода саммитов, как мне кажется, — задействование как можно большего количества стран (а тут их около 30) к обсуждению формулы мира. Особенно – крупных, влиятельных геополитических субъектов, которые избегают критики, четких формулировок в отношении РФ. При этом, могут влиять на возможности страны-агрессора по продолжению войны. В частности, влиять экономически".

Чем больше будет стран на таких саммитах, чем больше они будут выступать против войны, тем большее это значение будет иметь в перспективе, уверена Олеся Яхно. Рано или поздно, отмечает она, наступит тот момент, когда уже не удастся сидеть на двух стульях (как делает тот же Китай, как бы выступающий против войны, налаживающий отношения с Украиной, но при этом активно торгующий с Россией). И нам важно, чтобы к тому времени соответствующие страны были настроены проукраински, поясняет аналитик.

"Резюмируя: до реального действующего плана пока далеко, ведь война идет в активной фазе, более того – ситуация обостряется (Россия усилила ракетные обстрелы всей территории Украины, пытается уничтожить наши запасы зерна, портовую инфраструктуру). Но такие саммиты имеют значение с точки зрения достижения реального мирного плана. Так что это правильно и позитивно. Такие площадки обязательно следует использовать для продвижения интересов Украины", – подчеркивает Олеся Яхно.

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