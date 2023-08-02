В США ответили, почему РФ нет среди приглашенных стран на переговоры в Саудовской Аравии

Всерьез рассматривать Россию, как участника тех или иных переговоров по установлению мира в Украине можно будет только тогда, когда в Кремле реально будут настроены на задействование механизмов дипломатии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

"Я бы процитировал то, что сказал президент Украины (Ред. – Владимир) Зеленский, а именно, что он открыт для настоящей дипломатии с Россией, когда РФ будет готова участвовать в такой дипломатии", – отметил представитель Госдепа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Мэтью Миллер добавил, что уже в ходе этой полномасштабной неспровоцированной войны Россия никогда реально не хотела участвовать в переговорах. Не было такого желания у официальных властей РФ и до начала этой войны.

В то же время, как подчеркнули в Госдепе США, запланированная встреча представителей разных стран в Саудовской Аравии даст возможность всему миру услышать напрямую от Украины то, что реально сегодня происходит в стране, с какими страданиями столкнулись миллионы мирных граждан Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле, который продолжает ракетный террор мирных городов Украины, отреагировали на переговоры по поиску решений касательно прекращения войны, которые на днях пройдут в Саудовской Аравии. Причем, пройдут без РФ, но с участием около 30 стран. Путинский глашатай Дмитрий Песков заявил, что любая попытка способствовать мирному урегулированию заслуживает положительной оценки, но добавил, что в настоящее время не просматривается возможности для мирных переговоров между Москвой и Киевом. Какие ожидания от встречи в Саудовской Аравии? Могут ли там принять решения, на которые придется согласиться Кремлю? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



