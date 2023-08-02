Почему возник скандал между Киевом и Варшавой – может ли он повлиять на поддержку Украины

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Кравцев Сергей
Резкие высказывания министра Канцелярии президента Польши Марцина Пшидача (о якобы неблагодарности Украины за польскую помощь во время противостояния с РФ) стали причиной дипломатического скандала. Причиной таких выпадов стали разногласия между Варшавой и Киевом относительно экспорта украинского зерна. Президент Украины Владимир Зеленский уже призвал украинских и польских политиков и дипломатов отбросить эмоции и сосредоточиться на общей борьбе с общим врагом – Россией. Как оцениваете происходящее? Что следует понять и Польше, и Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Польша и Украина. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак напоминает, что в Польше осенью – парламентские выборы, от которых зависят позиции правящей уже несколько циклов партии "Право и справедливость". И вызвавшие такой резонанс заявления, по его мнению, электорально направлены на те группы польского общества, которые финансово теряют свои экономические позиции из-за украинского зерна или чрезмерного количества украинской рабочей силы.
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По мнению Олега Постернака, подобные дипломатические недоразумения, продиктованные, скорее всего, политической логикой, не повлияют на динамику военной поддержки Украины.
Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что реакция Украины на такие заявления польского чиновника – избыточна.
Он напоминает, что Польша сделала и делает для Украины очень много.
Ситуация показывает, что в отношениях Польши и Украины есть не только экономические проблемы, но и нерешенные исторические разногласия и вопросы. Так считает эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.
"Это было очевидно всегда, – подчеркивает он. – Наивно полагать, что война просто отменила националистически настроенных политиков Польши или Украины. Которые время от времени поднимаю болезненные темы".
По мнению эксперта, тут нет ничего критического. Подобные эпизоды время от времени вспыхивали и будут вспыхивать.
"Но главное, что они не отражаются на общем фоне отношений, – отмечает Илия Куса. – Что политические лидеры, руководство двух стран понимают (как правильно сказал Зеленский) необходимость просто остудить эмоции. И всё".
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