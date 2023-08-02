Почему возник скандал между Киевом и Варшавой – может ли он повлиять на поддержку Украины

Резкие высказывания министра Канцелярии президента Польши Марцина Пшидача (о якобы неблагодарности Украины за польскую помощь во время противостояния с РФ) стали причиной дипломатического скандала. Причиной таких выпадов стали разногласия между Варшавой и Киевом относительно экспорта украинского зерна. Президент Украины Владимир Зеленский уже призвал украинских и польских политиков и дипломатов отбросить эмоции и сосредоточиться на общей борьбе с общим врагом – Россией. Как оцениваете происходящее? Что следует понять и Польше, и Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Польша и Украина. Фото: из открытых источников

Подобные дипломатические недоразумения, продиктованные политической логикой, не повлияют на динамику военной поддержки Украины

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак напоминает, что в Польше осенью – парламентские выборы, от которых зависят позиции правящей уже несколько циклов партии "Право и справедливость". И вызвавшие такой резонанс заявления, по его мнению, электорально направлены на те группы польского общества, которые финансово теряют свои экономические позиции из-за украинского зерна или чрезмерного количества украинской рабочей силы.

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"Попытка предстать перед ними в качестве защитников польской экономики очень соблазнительна для коалиции правых, не имеющей такого рейтинга как на прошлых парламентских выборах 2019 года, когда получила 44%. По данным июльских опросов IBRiS, в альянсе правых во главе с правящей партией "Право и справедливость" сейчас 33,4%. И у ее оппонентов – "Гражданской коалиции", "Левых", партии "Третий путь" – есть шанс создать коалицию в будущем Сейме. Часть консервативного электората "Право и справедливости" забрали новые правые евроскептики из "Конфедерации". Поэтому, – поясняет эксперт, – актуально для правящей партии восстановление электоральных позиций за счет риторики, которая может иметь поддержку в определенных группах избирателей (для которых украинская тема является раздражителем из-за наплыва иммигрантов, инфляции, рабочих мест и более дешевых украинских зерновых на польском рынке)".

По мнению Олега Постернака, подобные дипломатические недоразумения, продиктованные, скорее всего, политической логикой, не повлияют на динамику военной поддержки Украины.

военный альянс Украины и Польши будет только укрепляться и крепнуть из-за общих рисков безопасности и развертывания Кремлем и Лукашенко гибридных операций на польско-белорусской границе", – констатирует эксперт. "Учитывая инцидент с нарушением воздушного пространства Польши белорусскими вертолетами

Украине необходимо было пропустить заявления польского чиновника мимо ушей

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что реакция Украины на такие заявления польского чиновника – избыточна.

"Мы должны понимать, что это позиция всего лишь одного из чиновников. И, главное, что у Польши есть собственные экономические интересы. Необходимо было пропустить эти заявления мимо ушей. Кто-то из древних сказал, что высшая степень красноречия – умение промолчать. Это как раз тот случай", – уверен эксперт.

Он напоминает, что Польша сделала и делает для Украины очень много.

"По 99% всего спектра наши жизненные интересы совпадают. Давайте уважать и тот 1%, где они отличны", – призывает Александр Палий.

Наивно полагать, что война просто отменила националистически настроенных политиков Польши или Украины

Ситуация показывает, что в отношениях Польши и Украины есть не только экономические проблемы, но и нерешенные исторические разногласия и вопросы. Так считает эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

"Это было очевидно всегда, – подчеркивает он. – Наивно полагать, что война просто отменила националистически настроенных политиков Польши или Украины. Которые время от времени поднимаю болезненные темы".

По мнению эксперта, тут нет ничего критического. Подобные эпизоды время от времени вспыхивали и будут вспыхивать.

"Но главное, что они не отражаются на общем фоне отношений, – отмечает Илия Куса. – Что политические лидеры, руководство двух стран понимают (как правильно сказал Зеленский) необходимость просто остудить эмоции. И всё".

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