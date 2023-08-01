Белорусские вертолеты вторглись в воздушное пространство Польши

В Минобороны Польши заявили, что белорусские вертолеты пересекли воздушное пространство страны. Об этом сообщают "Комментарии". НАТО проинформировано об инциденте.

Ми-24

"1 августа 2023 года произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы, - сказано в заявлении Минобороны страны. - Пересечение границы произошло в районе Беловежья на очень малой высоте, что затрудняет его обнаружение радиолокационными системами. Поэтому в утреннем сообщении сообщили, что не фиксировалось нарушения воздушного пространства Польши. Приказано увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты".

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В Минобороны Беларуси заявили, что обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными. Якобы заявление Варшавы нужно для оправдания наращивания сил у границы, считают в белорусском Минобороны.

Напомним, что ранее глава Белоруси Александр Лукашенко заявлял о том, что ему сложно сдерживать вагнеровцев, которые хотят поехать на "экскурсию" в польский Жешув. Но сегодня он сам отрекся от своих слов, заявив что он "пошутил" и его неправильно поняли.

В этот же день глава Белоруси стал уверять, что не хочет, чтобы Белорусь воевала, но если нападение произойдет "мало не покажется" — Лукашенко в очередной раз стал грозить ядерным оружием.

- Не дай Бог, придется использовать это оружие. Я все-таки надеюсь, что этого не будет. Но все должны понимать — вы к нам не лезьте, — заявил Лукашенко. При этом заявил белоруссам, перед которыми выступал:

"Вы должны понимать, что ядерное оружие это безопасность. На ядерную страну еще никто никогда не нападал", — говорит глава РБ.

Тем не менее, в своей речи он, вслед за Кремлем, назвал главным виновниками "международного замеса" — США, Великобританию и... Польшу. По его мнению, они "накачивают Варшаву оружием".

А Данилко откровенно рассказал, как его пытались купить в России.