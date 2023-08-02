Кто способен прорвать блокаду украинских портов – когда может разрешиться ситуация

Три гражданских грузовых судна (имеющие израильскую, греческую и грузино-турецкую регистрацию) прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в украинском порту Измаил вблизи Дуная. Именно на этот порт и элеватор, расположенный в том районе, минувшей ночью Россия осуществила атаку беспилотниками. Тем временем, посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал ЕС и НАТО провести в Черном море операцию по защите зерновозов от атак со стороны РФ, подобную борьбе с пиратами у берегов Африки. О чем говорит нынешняя ситуация, связанная с битвой вокруг морского зернового коридора для Украины и свободы судоходства в Черном море в целом? Чего ожидать далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Блокада Россией Черного моря. Фото из открытых источников

Вопрос обеспечения безопасного судоходства в Черном море пока остается открытым

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко поделился таким комментарием:

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"В Украине в разгаре сбор урожая. Мы собрали уже почти 4 млн тонн зерновых. И нового урожая, запасов точно с избытком хватит на обеспечение внутренних потребностей Украины. А вот глобальный рынок, особенно Африканский континент, будет иметь колоссальные продовольственные проблемы. Вплоть до массовых голодных смертей, бунтов, миграции, вызванных данной ситуацией".

Весь мир знает, что причиной происходящего является блокирование Россией черноморских логистических путей, акцентирует эксперт.

"Но почему-то, – продолжает он, – те же Великобритания и Франция, ранее имевшие колоссальное влияние в Африке, часть государств которой являются постколониальными, не присоединяются к процессу, сделавшему бы безопасным морской зерновой коридор. Что спасло бы миллионы жизней. И не позволило бы количеству беженцев из стран Африки в те же Францию и Великобританию достигнуть исторического максимума. Именно поэтому 20 украинских аграрных ассоциаций, включая нашу, обратилась с открытым письмом к президенту Франции и премьеру Великобритании, призывая их дать ответы на злободневные вопросы. Почему они не пытаются спасти Африканский континент от голода? Почему позволяют россиянам искусственно повышать цены на зерновые культуры (за последние две недели — рост на 15%), что тянет за собой рост цен на все виды продовольствия? Почему не решаться, наконец, жестко поставить Россию на место?".

По словам Леонида Козаченко, в данный момент есть одиночные случаи направления рядом стран своих кораблей к нашему порту Измаил. На рейде идет погрузка зерна с помощью барж. Это относительно отдаленная, нейтральная зона, которую РФ, возможно, побоится атаковать, чтобы не настроить против себя страны, под флагами которого пришли суда, чтобы загрузиться украинским зерном. Но это, подчеркивает эксперт, не обеспечивает наши экспортные потребности. К тому же, ракетный террор портов и зернохранилищ продолжается.

"Вопрос обеспечения безопасного судоходства в Черном море пока, увы, остается открытым. Он стоит на повестке дня в ООН, но этого мало. Должны быть приняты немедленные решения, которые заставят Россию прекратить фактически пиратские действия", – уверен Леонид Козаченко.

Скорее всего, с осени стоит ожидать возобновление работы морского зернового коридора под охраной турецких кораблей или совместных сил НАТО

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что происходит очередной этап эскалации. К сухопутной войне Россия добавляет теперь и морскую. Создавая при этом угрозу не только Украине, но и мирному торговому судоходству в Черноморском регионе.

что мы можем продолжать работу морского коридора, ведь из Стамбульской (Черноморской, зерновой) инициативы, подписанной между нашей страной, Турцией и ООН, она не выходила. А то, что Россия вышла из соглашения (которое она, как и мы, подписывала отдельно с Турцией и ООН), не должно стать преградой для продолжения экспорта украинского зерна морскими путями. Но тут важно, чтобы Турция или страны Запада решились – и приняли участие в военизированной охране данного коридора", – считает эксперт. "Скорее всего, должна сказать свое решающее слово Турция. На этом уже акцентировал президент Украины Владимир Зеленский, когда отмечал

Он предполагает, что ситуация решится после переговоров между турецким и российским президентами – Эрдоганом и Путиным.

"Для Турции такие действия России неприемлемы, потому что входят в зону ответственности Турции в западной части Черного моря. Как крупнейший геополитический игрок в данном регионе, Турция не может закрывать глаза на такие российские игры, – уверен Алексей Кущ. – Скорее всего, с осени стоит ожидать возобновление работы морского зернового коридора под охраной турецких кораблей или совместных сил НАТО".

По мнению эксперта, Россия, если с ней не удастся договориться, по умолчанию примет этот факт, потому что эскалировать дальше, выходить на новый виток конфликта со странами Альянса она вряд ли решится.

прошедший в Санкт-Петербурге, показал ущербность российской тактики, – отмечает Алексей Кущ. – Через одного выступающего африканские лидеры говорили о необходимости полного восстановления морского зернового коридора из Украины. Для Путина это явно стало неприятным сюрпризом. Особенно когда ему в глаза заявляли, что "взятка" не прошла, что бесплатные дозированные поставки российского зерна в Африку — не решают проблему. Что нужен полноценный морской экспорт из Украины. Об этом, кстати, говорит и Китай, который получило до 30% поставок по зерновому коридору. Индия придерживается подобного мнения. То есть, страны Глобального Юга, пытающиеся соблюдать нейтралитет в российско-украинской войне, настраиваются уже против РФ. И той придется отступать. И опасаясь риска нарваться на прямую конфронтацию с блоком НАТО (пусть даже в лице Турции, с которой Кремлю важно еще и торгово-экономические отношения сохранить), и не желая ухудшать отношения с Китаем и Глобальным Югом в целом". "Даже недавний саммит Россия-Африка

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