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Три иностранных корабля прорвали российскую блокаду и стали на якорь в Украине

Иностранные корабли под защитой НАТО вошли в территориальные воды Украины.

сегодня, 09:45
Автор:
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Slava Kot
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Три гражданских грузовых судна прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в украинском порту вблизи Дуная. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.

Три иностранных корабля прорвали российскую блокаду и стали на якорь в Украине

Грузовое судно. Фото из открытых источников

Россия в середине июля объявила, что выйдет по Черноморской зерновой инициативе, которая завершалась 17 июля. Впоследствии руководство Кремля угрожало остановить какие-либо перевозки в украинские порты и таким образом неофициально объявило о блокаде.


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Однако после 22 дней с момента отмены Москвой соглашения, три корабля с регистрацией в разных странах оказались в Украине. Судно Ams1 зарегистрировано в Израиле, Sahin 2 – в Греции, а ilmaz Kaptan имеет грузино-турецкую регистрацию. Все они вошли в Измаильский морской порт, который находится в устье Дуная вблизи румынской границы.

Осинт-исследователь Маркус Йонссон отмечает, что самолеты НАТО следили за движением кораблей. Патруль осуществляли по меньшей мере четыре американских самолета, обычно не имеющих оружия, однако в Румынии наготове были истребители F-16 и Eurofighter.

Грузовые суда не скрывали свое расположение и включили транспондеры, показывающие их видимыми на всех картах для отслеживания движения судов. Пока в Кремле не комментировали ситуацию с кораблями, вошедшими в украинский порт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка получила закрытый доклад для российского руководства по срыву зернового соглашения.

Также "Комментарии" писали об отчете военного аналитика, указывающего, что российский президент Владимир Путин попал в ловушку Украины после выхода России из зернового соглашения.



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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2023/07/31/nato-planes-watched-as-three-civilian-ships-ran-russias-naval-blockade-of-ukraine/?sh=559fae2f1b72
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