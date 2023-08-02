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Это показывает, что Россия будет затягивать войну: в британской разведке сделали заявление

В британской разведке заявили, что Россия формирует новые крупные соединения для войны с Украиной

сегодня, 10:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Увеличивающиеся потери российской армии в войне против Украины нисколько не изменили позицию Кремля, российское руководство намерено и дальше идти на эскалацию в войне. Подтверждением этого есть то, что за последние два месяца Россия, вероятно, начала формировать новые крупные соединения, чтобы усилить свои наземные силы. К ним относится 25-я общевойсковая армия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Это показывает, что Россия будет затягивать войну: в британской разведке сделали заявление

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, после вторжения в Украину Россия в основном задействовала мобилизованных резервистов для пополнения существующих формирований или в составе пехотных полков. Она редко создавала новые общевойсковые организации, такие как общевойсковые армии.


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По данным британской разведки, исключение составил созданный летом 2022 года 3-й армейский корпус, который в целом показал себя плохо.

"Россия, скорее всего, разместит любое новое формирование в качестве резерва в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы перед НАТО. Без новой крупной волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы снабдить хотя бы одну новую армию", — отмечают в Минобороны Британии.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1686617177497944065
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