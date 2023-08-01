Могут ли РФ охватить протесты – о чем говорят новые шаги режима Путина по мобилизации

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат без уважительной причины, а также вводящий штрафы до 400 тыс. рублей за неподачу юрлицам списков для взятия граждан на военный учет. Этот закон, как и ряд других, дающих возможность государству призвать как можно больше людей на войну, в июле приняла марионеточная Госдума. По словам правозащитника из РФ, члена правления Международного общества "Мемориал" Сергея Кривенко, есть много других свидетельств того, что Кремль серьезно готовится к затяжной войне. Как на это следует реагировать Украине и союзникам? Есть ли вероятность, что россияне начнут массовые антивоенные выступления, или элиты сметут свихнувшегося Путина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Не стоит рассчитывать на хоть какое-то гражданское сознание в России и какие-то внутренние перемены, связанные с ужесточением мобилизационных мероприятий

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский акцентирует, что для Путина война против Украины – это буквально вопрос жизни и смерти.

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"При любом развитии событий, кроме полной оккупации Украины, Путину грозит трибунал. Он это понимает. Поэтому тут речь даже не просто о потери власти. Неудивительно, что при таких вводных Путин готов воевать до последнего россиянина", – поясняет эксперт.

По его словам, если вернуться на 500 дней назад, то можно вспомнить, что многие эксперты называли числа в 100-200 тысяч в контексте потерь России, которые должны стать решающими – и после которых то ли Кремль должен был бы дать заднюю, то ли в стране начаться массовые бунты.

"Очевидно, что ни первого, ни второго не произошло, хотя отметка в 200 тысяч мертвых русских оккупантов давно уже преодолена. Ничего не произойдет и когда их станет миллион", – уверен Денис Гороховский.

При этом, продолжает он, мы видим, что Кремль не только усиливает мобилизационные мероприятия, но и ужесточает наказание за любые попытки неповиновения.

"В то же время, даже 1 млн россиян – это меньше 1% населения, поэтому не стоит ожидать, что такие шаги могут спровоцировать массовые бунты или протесты, – считает эксперт. – Всё равно значительная часть населения РФ будет считать, что это их не касается, продолжать искренне поддерживать действия власти, воспринимая их не как бесчеловечную захватническую войну, а как чуть ли не какое-то спортивное событие, где они "болеют за своих". Поэтому не стоит рассчитывать на хоть какое-то гражданское сознание в России и какие-то внутренние перемены, связанные с ужесточением мобилизационных мероприятий".

Попытка собрать новую волну может стать последней для путинской России

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"Я пока не верю в то, что в РФ возможны массовые антивоенные протесты. Нет ничего, что говорило бы об этом. По крайней мере, на виду. Зато российские власти всячески демонстрируют готовность "играть в долгую". Не факт, что они действительно к этому готовы. Возможно, просто пытаются напугать Западный мир, Украину. Мол, ресурса, в том числе человеческого, у России – завались? Вы готовы продолжать?".

С другой стороны, отмечает эксперт, если принимаются решения о возможности более глобальной мобилизации, если ужесточаются меры воздействия против уклонистов, это означает, что людей на войну реально не хватает.

"Кто хотел – давно пошел. За деньги, по идейным убеждениям (минимальное количество), ради выхода из тюрьмы и так далее. Так что "пушечного мяса" у Кремля банально не хватает. И видя, как быстро ВСУ перемалывают новые орды россиян (сперва – регулярную армию, потом – ту, что набрали в рамках гибридной мобилизации, а также по зонам-тюрьмам), как быстро сами россияне бегут от мобилизации за границу, путинский режим принимает меры на упреждение. Уже сейчас создавая условия для возможности через какое-то время быстро, насильственным путем, набрать для фронта новую порцию "пушечного мяса". Но попытка собрать новую волну может стать последней для путинской России", – прогнозирует Иван Ступак.

Впрочем, продолжает он, пока каких-либо проявлений протестных движений не наблюдается.

"Возможно, они проявятся ближе к осени, когда и на фронте всё может стать куда хуже для РФ, чем сейчас, и в экономическом плане. А намеченные на 2024 год президентские выборы будут подталкивать и действующую власть и тех, кто хотел бы ее сместить, к радикальным шагам", – констатирует эксперт.

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