О чем говорят движения вагнеровцев в Беларуси – что может произойти

Из-за появления на территории Беларуси тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" правительства соседних Литвы и Польши начали принимать дополнительные меры безопасности. Тем временем, главарь вагнеровцев, Евгений Пригожин, заявил, что пока не собирается проводить новый набор в свою военную группировку, которая сосредоточиться на Африке, обучении силовиков Беларуси и неких задачах "во имя величия России". На что указывают вагнеровские движения в Беларуси и не только? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ЧВК "Вагнер". Фото из открытых источников

Вагнеровцы в контексте Сувалкского коридора – четкий элемент именно психологического давления

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда думает, что вагнеровцы не имеют достаточного военного потенциала для соответствующего военного давления на Польшу и Литву. Но имеют его для психологической дестабилизации ситуации в этих странах.

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существенно влияет на внутриполитическую ситуацию в самой Польше. В Литве тоже есть определенная политическая турбулентность", – поясняет эксперт. "В Польше разворачиваются парламентские выборы. Они пройдут в середине октября. Соответственно, идет острая политическая борьба, в которой правящая партия "Право и справедливость" конкурирует с "Гражданской коалицией". Обе стороны используют жесткую критику, периодически называя друг друга "агентами Кремля". И присутствие вагнеровцев в непосредственной близости от польских границ

Он уверен, что вагнеровцы в контексте Сувалкского коридора (сухопутный отрезок длиной около 100 км, который гипотетически мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью РФ; в настоящее время там проходит граница Польши с Литвой) – четкий элемент именно психологического давления.

в том числе – о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси Эти факторы будут влиять на безопасностную ситуацию в Балто-Черноморском регионе. Являясь существенным раздражителем, прежде всего, для польского и литовского общества", – констатирует Евгений Магда. "О возможном ударе в направлении Сувалок говорили еще во время совместных учений Запад-2017, которые проводили шесть лет назад россияне и белорусы. Вот и сейчас вагнеровцы выступают своеобразным усилителем, резонатором для различных провокационных заявлений Путина

Нельзя исключать, что Лукашенко умудрился выжать из Путина оплату за пребывание вагнеровцев на территории Беларуси

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

– прямое доказательство этому". "Пока ясно одно – пригожинская банда играет в троллинг соседей Беларуси, но на самом деле имеет теперь транзитную базу для африканских проектов. Недавний переворот в Нигере

Эксперт не исключает, что Лукашенко умудрился выжать из Путина оплату за пребывание вагнеровцев на территории Беларуси.

"Только что будет говорить бульбафюрер своим подчиненным, когда вагнеровцы начнут совершать на территории Беларуси уголовные действия против населения? А ведь эти банды не слишком дисциплинированы, – отмечает Владимир Цыбулько. – В любом случае, Лукашенко пробует пересидеть физически Путина, в надежде, что победители смилостивятся над ним за сохраненную независимость Беларуси. Он рассчитывает именно на это. И аргументом будет то, что белорусские войска напрямую не участвуют в этой войне".

В случае чего вагнеровцы могут подавить протест как в середине армии РБ, так и в общественной сфере

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что вагнеровские движения в Беларуси могут говорить о нескольких вещах.

Первое – ЧВК Вагнер вместе с главарем отправили в ссылку.

был настолько неожиданным для кремлевских властей и настолько продемонстрировал слабость системы что сейчас никто в Кремле толком не понимает, что со всем этим делать и не хочет провоцировать эскалацию. Нахождение наемников в Беларуси с явными или надуманными целями, такими как обучение армии РБ, ротация и отдых, восполнение потерь – выглядит как компромиссный вариант, чтобы понять, как выходить из ситуации потенциального мятежа в будущем", – поясняет эксперт. "Пригожинский мятеж

Второй вариант – это создание напряженности в регионе на границе с Польшей и Литвой, вынуждая последних мобилизовать военный ресурс с целью отражения возможных провокаций.

"Такая ситуация может косвенно отражаться на военной помощи Украине, ведь для стран НАТО на первом месте стоит защита и вооружение членов Альянса", – отмечает Анна Малкина.

Третий вариант – это контроль и усиление силового блока самой Беларуси, где достаточно высок оппозиционный потенциал населения и не наблюдается особого стремления белорусской армии принимать участие в войне с Украиной.

"Есть мнение, что именно негласный протест военных остановил президента Лукашенко от принятия решения ввязаться в военные действия на территории Украины в 2022 году, – подчеркивает эксперт. – В этом случае "вагнера" под фасадом обучения белорусских военных могут работать с личным составом, проводя необходимую обработку и делая их более лояльными. Либо они могут, в случае чего, подавить протест как в середине армии РБ, так и в общественной сфере".

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