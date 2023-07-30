Как Путин хочет за счет вагнеровцев поднять ставки – в чем интерес польской власти

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий завил, что обосновавшиеся в Республике Беларусь (РБ) боевики "ЧВК Вагнер" перемещаются в сторону Сувалкского коридора, который соединяет Беларусь с государствами Балтии, а также отделяет территорию Калининградской области и РБ. Он не исключает гибридной атаки на польскую территорию, напоминая, что в течение последних двух лет Польша сталкивается с постоянными провокациями (в том числе атаками мигрантов со стороны Беларуси) на своей границе. Ранее Польша и Литва предупредили, что могут полностью закрыть границу с Беларусью в случае серьезной провокации со стороны вагнеровцев. Спустя более месяца после мятежа пригожинской армии с последующим ее перебазирование в Беларусь – что можно сказать об этой передислокации? Кому и какие она угрозы несет в данный момент – и на перспективу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин и ЧВК Вагнер. Фото: из открытых источников

Путин хочет не только отвлечь внимание Запада от помощи Украине, но и создать определенные проблемы в новой точке

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан уверен, что дальнейшее течение событий после пригожинского псевдопутча продемонстрировало, что тот был именно постановкой.

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Впрочем, у Путина уже явно не тот апломб. Он стал метушиться, выглядит менее уверенным, о чем свидетельствует тот же последний саммит Россия-Африка явно провальный для РФ, ведь африканские лидеры открыто заявили о необходимости восстановления морского зернового коридора из Украины. И ни на какие подачки не согласны. Затем и страны Персидского залива четко обозначили свою позицию, требуя восстановления функционирования зерновой сделки, которая, по сути, действовала в продовольственных интересах стран Азии и Африки", – отмечает Василий Богдан. "Всё было спровоцировано Кремлем и организовано ФСБ. Цель – дать выпустить пар, как-то мобилизовать российское общество в интересах Путина и его кремлевской банды. Как известно, Пригожину вернули ранее изъятые у него деньги, статус, позволили перебазировать ЧВК на территорию Беларуси, причем, с немалым арсеналом оружия. Встреча в Кремле даже была спустя какое-то время после "мятежа" — между Пригожиным, вагнеровцами и Путиным

По его словам, на кремлевские провалы на международном (дипломатическом) фронте накладываются еще и неудачи на военном – в Украине.

"Несмотря на сложность в преодолении фортификационных сооружений, созданных россиянами, несмотря на промедления с поставками нам западных вооружений – ВСУ двигаются вперед. И есть хорошие перспективы. Всё это влияет на морально-психологическое состояние Путина и его банды. Они ищут возможность отвлечь влияние международного сообщества от российско-украинской войны. Создать новые точки напряжения", – поясняет генерал.

Отсюда, считает он, и громкие угрозы в адрес Польши во время недавних встреч Путина с Лукашенко, а также из уст самого Путина.

Это признаки того, что, несмотря ни на что, находясь, похоже, не в своем уме, Путин пытается продолжить, как он считает, возрождение империи. Для начала – создания напряжение на белорусско-польской, белорусско-прибалтийской границе. В ареале Сувалкского коридора (сухопутного отрезка длиной около 100 км, который гипотетически мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью РФ; в настоящее время там проходит граница Польши с Литвой – прим. ред.), где сейчас и бряцают оружием вагнеровцы . Как по мне, основная цель таких заявлений и действий – не только отвлечь внимание Запада от помощи Украине, но и создать определенные проблемы в новой точке. И то, что на это соответствующим образом реагируют Литва, Польша, в целом натовское сообщество, принимая определенные меры, свидетельствует, что угроза – реальна", – отмечает эксперт. "Как правило, определенного рода акциям предшествует идеологически-политическая подготовка. Накануне широкомасштабного вторжения в Украину Путин выступал с заявлениями и статьями в стиле "Украину создал Ленин", "Украины нет, есть лишь нацистский режим". Теперь же, взяв на прицел Польшу, он выдает заявления в стиле "западные польские земли – подарок Сталина ".

Он не исключает, что таким образом Путин хочет вновь поднять ставки. Чтобы с ним, наконец, начали договариваться. Надеясь выторговать снятие санкций, заморозку ситуации на российско-украинском фронте, что даст ему возможность удержаться в изрядно шатающимся Кремле.

"Безусловно, деятельность террористической вагнеровской группировки — управляется из Кремля, из ФСБ из военной разведки. И направлена на провокации из Беларуси. В данный момент, похоже, не столько на украино-белорусской границе, сколько на границе РБ со странами НАТО. На балтийском и польском направлении. Думаю, это не будет иметь успеха, на которые рассчитывают Путин и Лукашенко. Потому что те мощности, что есть у стран НАТО (Польша, Прибалтика) дают им возможность дать отпор любым провокациям. Не говоря уж о возможностях Украины, которая мощно укрепила северное направление. Об этом говорил и генерал-лейтенант Наев, командующий Объединенных сил. И многие другие официальные лица. Там мощные укрепления, достаточно сил и средств", – подчеркивает Василий Богдан.

Так что, констатирует он, хоть с помощью вагнеровцев РФ пытается нервировать регион, весь мир, надеясь, что удастся таким образом ослабить поддержку Украину (так как внимание партнеров будет отвлечено на новую точку напряжения), ничего у Кремля не выйдет.

"И хоть Путину, – отмечает генерал, – в какой-то мере удалось парализовать международное право, серьезно разрушить межцивилизационную безопасностностную систему сдержек и противовесов, евроатлантическое партнерство лишь укрепилось (несмотря на происки троянского коня в виде Венгрии). И способно дать отпор тем провокациям, которые с помощью террористов-вагнеровцев пытается осуществить Кремль ".

Вряд ли кто-то реально верит, что вагнеровцы пойдут на штурм польской границы

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

сыграла лишь на руку ПиС". "Удивительным образом, но на данном этапе совпали интересы. Вагнеровцы получают очередную порцию рекламы, а польские власти – свои дивиденды накануне парламентских выборов (пройдут уже осенью). Правящая в Польше правопопулистская партия "Право и справедливость" (ПиС) у власти давно. К ней есть немало вопросов. И вся истерия вокруг вероятной "экскурсии" вагнеровцев в Польшу (после мизансцены, разыгранной Путиным и Лукашенко ),

По словам эксперта, вряд ли кто-то реально верит, что вагнеровцы пойдут на штурм границы. Или будут засылать в Польшу и страны Балтии диверсионные группы.

"Но у польской власти, – поясняет он, – появился отличный повод продемонстрировать избирателям правильность своей политики по поводу Украины (максимальная военная помощь, предоставления убежища беженцам). Ведь ПиС, кроме антироссийской риторики, заточен еще и на решение внутренних проблем. А тут есть неплохое оправдание. Мол, смотрите, — угроза уже не где-то гипотетически, а прям у наших границ. Так что огромные деньги, что сейчас вкладываются в армию, в безопасность – ход правильный".

Ну, а вагнеровцы, которые получили соответствующую репутацию, тоже имеют свою долю пиара. Так что эта ситуация выгодна и им, считает Алексей Голобуцкий.

"Но воевать с НАТО пригожинская армия точно не будут. Они уже немало отгребли в Украине. Ради чего идти на Польшу? Куда лучше отчалить в Африку, где — и спокойнее, и прибыльнее, и понятнее", – констатирует эксперт.

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