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Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью: в чем причина

Польша и Литва допускают «полную изоляцию» Беларуси в случае серьезной провокации со стороны вагнеровцев

сегодня, 08:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Варшава и Вильнюс вполне серьезно рассматривают вариант, чтобы полностью закрыть границу с Беларусью. Причина такого решения может быть в возможных провокациях наемников ЧВК "Вагнера", численность которых в Беларуси продолжает увеличиваться. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил замминистра иностранных дел Литвы Арнольдас Абрамавичус, пишет "Радио Свобода".

Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью: в чем причина

Граница с Беларусью. Фото: из открытых источников

Замминистра отметил, возможность закрытия границы с Беларусью действительно возможно, рассуждения на эту тему реальны.


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В Литве опасаются, что "вагнеровцы" могут устроить провокации, маскируясь под видом беженцев. 

"Это могут быть какие-то группы беженцев, нелегальных мигрантов, которых перебрасывают, чтобы вызвать какие-то беспорядки", — заявил замминистра.

Отметим, ЧВК "Вагнер" стягивает в Беларусь свою бронетехнику: прибыла уже 12-я колонна.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко усилили информационные операции в отношении Запада, заявляя, что "ЧВК Вагнер" якобы представляет угрозу для Польши. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), по мнению которых, вагнеровская возня в Беларуси и заявления Путина с Лукашенко вокруг этого – именно ИПСО, а наемники не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока не будут перевооружены механизированной техникой. Согласны ли с данными утверждениями? К чему может привести игра вагнеровцами на белорусской территории, зачем Кремль пытается "качать" Польшу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-polshcha-lytva-zakryttya-kordonu-bilorus/32524796.html
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