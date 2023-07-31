Пригожин сделал заявление о новом наборе в ЧВК "Вагнер"

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что пока не собирается проводить новый набор в свою военную группировку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

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В Telegram-канале Gray Zone, который является частью сети каналов группы "Вагнера", Евгений Пригожин заявил, что пока не собирается проводить новые вербовки.

"Пока мы не будем испытывать дефицит кадров, мы не планируем проводить новый набор", – сказал Пригожин.

Лидер вагнеровцев рассказал, что в настоящее время группировка определяет следующие задачи, которые будут выполнять "во имя величия России". Евгений Пригожин поделился, что часть его наемников перешла в другие силовые структуры России, однако лидер вагнеровцев заявил, что они хотят вернуться в ЧВК "Вагнер".

Напомним, что Пригожин устроил бунт и пошел на Москву, однако после полутора суток мятеж прекратился. Пригожин пошел на мировое соглашение с Путиным и был отправлен в Белоруссию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пригрозили атаковать НАТО и заявили, что примут территорию за считанные часы. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов сказал, что вагнеровцы в Беларусь были направлены только для учений белорусских солдат, а имеют другие задачи. Лидеры Литвы и Польши отреагировали на эти сообщения и стащили свои войска к границе с Беларусью.

Также "Комментарии" писали о популярном ранее российском певце Олеге Газманове, призывающем Россию атаковать страны НАТО. По его словам, "их надо наказать".