Пригожин сделал заявление о новом наборе в ЧВК "Вагнер"

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Slava Kot
Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что пока не собирается проводить новый набор в свою военную группировку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников
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В Telegram-канале Gray Zone, который является частью сети каналов группы "Вагнера", Евгений Пригожин заявил, что пока не собирается проводить новые вербовки.
Лидер вагнеровцев рассказал, что в настоящее время группировка определяет следующие задачи, которые будут выполнять "во имя величия России". Евгений Пригожин поделился, что часть его наемников перешла в другие силовые структуры России, однако лидер вагнеровцев заявил, что они хотят вернуться в ЧВК "Вагнер".
Напомним, что Пригожин устроил бунт и пошел на Москву, однако после полутора суток мятеж прекратился. Пригожин пошел на мировое соглашение с Путиным и был отправлен в Белоруссию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пригрозили атаковать НАТО и заявили, что примут территорию за считанные часы. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов сказал, что вагнеровцы в Беларусь были направлены только для учений белорусских солдат, а имеют другие задачи. Лидеры Литвы и Польши отреагировали на эти сообщения и стащили свои войска к границе с Беларусью.
Также "Комментарии" писали о популярном ранее российском певце Олеге Газманове, призывающем Россию атаковать страны НАТО. По его словам, "их надо наказать".
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