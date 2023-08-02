Россия снова массированно ударила по Одесской области: что известно

Российские оккупационные войска в очередной раз, применяя дроны-камикадзе атаковали портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Дрон-камикадзе. Фото: из открытых источников

Как следует из сообщения главы Одесской области, главной целью россиян вновь стала портовая инфраструктура региона. Таким образом противник вновь пытается показать, что он настроен не только блокировать проход суден в Черном море, но и продолжать разрушать портовую инфраструктуру Украины, на возобновление которой могут уйти годы.

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"Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", — написал Олег Кипер.

Он уточнил, пока что информации о погибших или раненых в результате удара не поступало.

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