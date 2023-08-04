logo

BTC/USD

29149.18

ETH/USD

1833.38

LTC/USD

82.77

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Взрывы в оккупированном Крыму и в Новороссийске РФ: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в оккупированном Крыму и в Новороссийске РФ: подробности

В российских пабликах говорят о масосовой атаке дронов

сегодня, 07:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

У оккупантов ночь прошла неспокойно. В аннексированном Крыму в районе Феодосии была слышна серия взрывов. Оккупанты заявили о работе ПВО. Также под утро раздались взрывы в Новороссийске (Краснодарский край, РФ). В районе гавани прозвучали взрывы, также раздались звуки стрельбы, предварительно, из-за атаки неустановленных морских дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрывы в оккупированном Крыму и в Новороссийске РФ: подробности

Российские военные. Фото: из открытых источников

Что касается ситуации в Крыму, то жители временно оккупированной Феодосии рассказывают, что слышали гул беспилотников. Отчетливо их было слышно в районе Феодосия – Приморский. Местные жители насчитали от 5 до 7 взрывов. Также говорят о том, чтобы ла слышна активная работа ПВО. Судя по тому, что улицами Феодосии промчались сразу несколько карет скорой помощи – взрывы не прошли без последствий.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Что касается тревожного утра для россиян в Новороссийске, то сообщается, что взрывы были слышны со стороны Черного моря. Также была слышна очередь стрельбы. 

По данным российских пабликов, взрывы на воде и стрельба раздавались в районе Мысхако. Также сообщается, что с катера велся огонь по надводному беспилотнику. По словам местных жителей, дрон загорелся, после чего последовал сильный взрыв.

Местные власти пока воздержались от комментирования произошедшего.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает ракетные удары по Украине. Чаще стало прилетать и на временно оккупированные территории (к примеру, был удар по зданию МВД в Донецке), а также непосредственно по российской территории (прилеты по Ростовской области). Что можно сказать о ракетной и дроновой войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/211099
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!