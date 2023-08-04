Взрывы в оккупированном Крыму и в Новороссийске РФ: подробности

У оккупантов ночь прошла неспокойно. В аннексированном Крыму в районе Феодосии была слышна серия взрывов. Оккупанты заявили о работе ПВО. Также под утро раздались взрывы в Новороссийске (Краснодарский край, РФ). В районе гавани прозвучали взрывы, также раздались звуки стрельбы, предварительно, из-за атаки неустановленных морских дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Что касается ситуации в Крыму, то жители временно оккупированной Феодосии рассказывают, что слышали гул беспилотников. Отчетливо их было слышно в районе Феодосия – Приморский. Местные жители насчитали от 5 до 7 взрывов. Также говорят о том, чтобы ла слышна активная работа ПВО. Судя по тому, что улицами Феодосии промчались сразу несколько карет скорой помощи – взрывы не прошли без последствий.

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Что касается тревожного утра для россиян в Новороссийске, то сообщается, что взрывы были слышны со стороны Черного моря. Также была слышна очередь стрельбы.

По данным российских пабликов, взрывы на воде и стрельба раздавались в районе Мысхако. Также сообщается, что с катера велся огонь по надводному беспилотнику. По словам местных жителей, дрон загорелся, после чего последовал сильный взрыв.

Местные власти пока воздержались от комментирования произошедшего.

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