Заявления россиян об "отбитой атаке" – фейк: стали известны последствия удара по Новороссийску

Несмотря на то, что российский захватчики рассказывают о том, что никаких последствий взрывов в Новороссийске нет, так как эффективно сработала ПВО, на самом деле не все так радужно для врага. В результате спецоперации СБУ в бухте Новороссийска надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП", ссылаясь на свои источники в спецслужбах.

Корабли в Новороссийске. Фото из открытых источников

Отмечается, что на видео, которое уже начало активно распространяться в соцсети, видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа.

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Источники в Службе безопасности отмечают, что спецоперацию проводили вместе с ВМС. В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи.

"Поэтому все заявления россиян об "отбитой атаке" – фейк", — подчеркнули в СБУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — этой ночью взрывы прогремели в Новороссийске, а также – в очередной раз – в Крыму. В Минобороны РФ уверяют, что якобы эффективно отбили атаки беспилотников как надводного, так и самолетного типа. Впрочем, не секрет, что Кремль пытается замалчивать неудобные для себя моменты этой войны. Особенно, когда она переносится на территорию РФ или временно оккупированную украинскую. О чем говорят участившиеся атаки дронов против агрессора? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



