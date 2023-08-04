О чем говорят удары по агрессору в Крыму и Новороссийску – чего ждать дальше

Этой ночью взрывы прогремели в Новороссийске, а также – в очередной раз – в Крыму. В Минобороны РФ уверяют, что якобы эффективно отбили атаки беспилотников как надводного, так и самолетного типа. Впрочем, не секрет, что Кремль пытается замалчивать неудобные для себя моменты этой войны. Особенно, когда она переносится на территорию РФ или временно оккупированную украинскую. О чем говорят участившиеся атаки дронов против агрессора? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Дроны. Фото: из открытых источников

Российские граждане должны привыкать жить в реальности войны

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассуждает так:

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"Распространение "бавовны" по Крыму и территории РФ имеет вполне логичное объяснение. А как страна-агрессор хотела? Чтобы война, которую она принесла на территорию нашей страны, не выходила за ее рамки? Так не будет! Союзники дают нам вооружение, чтобы мы отбивались. А свои разработки мы используем для атак территории РФ".

По словам полковника, и на территории РФ, и на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым, есть множество целей для Сил обороны Украины.

"Чтобы успешно воевать против превосходящих сил противника надо бить по его тылам. Что мы и делаем. Не только отбиваемся, но и атакуем, контратакуем. Уничтожаем важные для россиян объекты, ослабляем противника", – подчеркивает Влад Волошин.

Он уверен, что эта тенденция будет лишь нарастать. Ведь мы работаем над тем, чтобы те же атаки противника с помощью беспилотников стали частыми и массовыми.

"Так ослабляются российские войска на фронте и в целом российская власть, которая не может ничего поделать с тем, что война охватывает все больше территории собственно РФ. Российские граждане должны привыкать жить в реальности войны. Не в лживых картинках по телевизору. А во взрывах за их окнами. Они поддержали эту войну — и она вернулась в их дома, – отмечает эксперт. – И то, что такие беспилотные атаки участились, говорит о том, что мы научились бить туда, где врагу больно. Разработали для этого необходимые средства. И эффективно их применяем. Ведь только защищаясь войну не выиграть".

Удары по Москве, по Ростовской области, по Крыму, демонстрируют, что у нас есть соответствующие технологии

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечает, что тема беспилотников имеет уже не только военный, но и политический подтекст.

"В течение нескольких месяцев звучала активная критика в адрес Минобороны и других госорганов Украины, которые отвечают за разработку и изготовление дронов. Очень нужных на фронте и не только. И имеющихся у нас в явно недостаточном количестве".

По словам эксперта, компания, которая разрабатывает надводные дроны, представила их на выставке вооружений в Турции. И есть предположение, что государство наше недостаточно вложилось в данную разработку и ее приобретение. В итоге изготовлялись они благодаря платформе UNITED24 и проекта "Армия дронов", которым руководит вице-премьер Федоров.

"Можно вспомнить еще одну скандальную историю. Сотрудники "Укроборонпрома" рассказали, что государство не заказало у них ни одного беспилотника. Тогда как подобные заказы делают частным компаниям. И сейчас все чиновники – от министра обороны Резникова до секретаря СНБО Данилова – уверяют, что дроны у нас есть, их активно изготавливают, технологии — новейшие. И так далее. Вероятно, имевшая место дискуссия, которая порой перерастала в споры, в критику, привела к тому, что власть активизировалась – и начала на практике демонстрировать, что беспилотники у нас есть. И, что они активно себя проявляют на территории РФ и временно оккупированной территории Украины", – поясняет Валерий Клочок.

В итоге история с использованием фактически тестовых (хоть, уже, возможно, серийных) надводных беспилотников, ударивших в июле по Крымскому мосту, находит продолжение в атаках по бухтам, где базируются корабли агрессора. Как минувшей ночью в Новороссийске. Как все чаще – в районе Севастополя.

"Удары по Москве, по Ростовской области, по Крыму, демонстрируют, что у нас есть соответствующие технологии. Теперь важно запустить серийное производство, постоянно его наращивая. И выходить на системность ударов, подобных тем, что мы видим в последнее время, – акцентирует эксперт. – Похоже, уже сейчас имеется определенное количество беспилотников, чтобы наносить системные удары по противнику, в том числе на его территории и на временно оккупированной — украинской. Можно проследить даже тенденцию — атаки происходят фактически каждые три дня. Это неплохо. Но мало, если сравнивать с массовыми налетами российских и российско-иранских БПЛА на Украину".

На данный момент, констатирует Валерий Клочок, можно говорить, что мы проводим демонстрацию своей мощи с одновременным выполнением задач по освобождению своих территорий путем нанесения ударов по военной инфраструктуре в тылу врага. Важно и то, акцентирует он, что в ход идут наши разработки, ведь использование того, что предоставляют союзники, ограничивается территорией Украины.

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