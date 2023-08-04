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В РФ отреагировали на взрывы в Новороссийске и оккупированном Крыму

В РФ традиционно заявили. что атаки дронов были отражены

сегодня, 08:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Серию взрывов в российском городе Новороссийске, а также в оккупированном украинском Крыму в ночь на 4 августа российские власти уже назвали эффективной оборонительной операцией по отражению атаки беспилотников как надводного, так и самолетного типа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальной сводке Минобороны РФ, а также в заявлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В РФ отреагировали на взрывы в Новороссийске и оккупированном Крыму

Взрывы. Фото: из открытых источников

Уже традиционно россияне обвиняют в атаках Украину и утверждают, что все атаки были своевременно отражены, все беспилотники, которые атаковали военные объекты оккупантов – уничтожены.


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Что касается атаки на Крым, то в Минобороны РФ отметили, что полуостров атаковали несколько беспилотников самолетного типа. Но благодаря эффективно работе ПВО, им не удалось поразить цели. Оккупанты утверждают, что всего за ночь смогли уничтожить 13 дронов. 

Как утверждает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ночью и утром была осуществлена атака на военно-морскую базу Новороссийска. Всего было зафиксировано и уничтожено два морских беспилотника.

Напомним, сегодня утром стало известно, что прозвучали мощные взрывы в оккупированном Крыму и в Новороссийске РФ.

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