Чем опасна позиция США по отношению к РФ – каковы перспективы получения ВСУ F-16 и ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в августе точно начнется обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16. Еще одной важнейшей задачей украинской дипломатии он назвал поставку ВСУ дальнобойного вооружения, особенно ракет ATACMS, получить которые давно пытается Украина. Почему союзники так катастрофически медленно дают нам то, что позволит эффективнее выдавливать российского агрессора с украинской земли? Каковы перспективы получения ВСУ боевых самолетов натовского образца и ракет дальностью более 300 км? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Со стороны тех же США в определенной мере применяется политика двойных стандартов

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж подчеркивает, что американцы всегда занимают более осторожную позицию, чем те же британцы, опасаясь перейти невидимые, как они говорят, "красные линии".

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"Вот только линии эти постоянно перемещаются. Нам сперва не давали те же системы ПВО, танки. В итоге, как видим, постепенно получаем и их. При этом, США явно боятся разозлить РФ, войти в прямое столкновение с ней. Ранее как по официальным, так и по неофициальным каналам (и по линии Минобороны – Остин-Шойгу, и по линии разведки — Бернс-Нарышкин) Россия предупреждала – поставка Украине самолетов F-16 и ракет ATACMS будет воспринята как стратегическое противостояние США и РФ. А это уже – глобально. А это уже – практически Третья мировой война. Поэтому видим такую осторожность со стороны Администрации Байдена", – поясняет эксперт.

По его словам, американцы явно не заинтересованы в быстром разгроме России, в падении путинского режима в результате бунтов, переворота. Потому что не знают, что будет дальше. Не станет ли еще хуже.

американцы испугались. Поддерживали контакты с российским руководством, хотели скорейшей стабилизации ситуации. Чтобы не было захвата ядерных арсеналов некими неконтролируемыми группировками. Именно поэтому Штаты стремятся соблюдать некий баланс. И направляют нам столько вооружений, чтобы мы могли сдерживать агрессора, кое-где даже наступать. Но, чтобы не произошло молниеносного разгрома российской армии. Принципиально неправильная позиция, – уверен генерал. – Ведь РФ лишь наращивает военную мощь, используя, в том числе, американские, европейские, китайские, японские составляющие для производства новых ракет и дронов, систем наведения и так далее". "Когда был вагнеровский бунт

Николай Маломуж считает, что со стороны тех же США в определенной мере применяется политика двойных стандартов. С одной стороны – активная (но не такая, как могла бы быть) помощь, с другой – откровенное сдерживание нас, а по неофициальным каналам – поставка россиянам различных комплектующих. Последнее – не целенаправленная политика США, уточняет эксперт. Но – политика неэффективного контроля своих компаний, которые каким-то образом продолжают поставки своей продукции стране-агрессору.

"Ресурсов для того, чтобы пресечь это, у Штатов предостаточно. И разведывательные, и финансовые. Агентство нацбезопасности может контролировать любую фирму, любую сделку. Но этого нет", – констатирует генерал.

Он считает, что нам следует продолжать прикладывать все политико-дипломатические усилия, чтобы США пошли дальше в предоставлении военной помощи Украине, в усилении санкций против РФ и контроля за их выполнением.

"США нам много помогают, спасибо им за это. Но важно добиться от них предоставления нам стратегических возможностей для победы над Россией, – подчеркивает Николай Маломуж. – Думаю, что вопросы с началом обучения украинских летчиков на F-16 решаться в течение ближайших недель. А передача нам этих самолетов пройдет до конца года. К сожалению, пока не ясно, какое именно количество истребителей мы получим. 5-10 ничего не решат. Нам нужно хотя бы несколько эскадрилий, 35-40 истребителей. Тогда, наконец, будем иметь в воздухе определенный баланс с РФ. По ATACMS, думаю, тоже постепенно додавим союзников. Известно, что и республиканцы, и демократы в Конгрессе готовы поддержать передачу нам этих ракет. Но Администрация Байдена снова тянет. Как тянули ранее с поставками нам NASAMS, потом Patriot, затем – танков Abrams. Даже спустя почти полгода после принятия соответствующего решения, мы так и не получили ни одного Abrams. Тогда как немецкие Leopard и британские Challenger 2 уже вовсю воюют на наших фронтах".

Все эти проволочки, продолжает генерал, безусловно, сказываются на темпах наших наступательных операций. Получили мы вовремя и в полном объеме всё, чего просили и что нам даже пообещали, результаты на поле боя были бы более приемлемые, чем сейчас. А так – процесс явно затянется.

"Надеемся, что от тактических операций мы вскоре, наконец, перейдем к стратегическим, задействовав все обученные на западной технике резервы. В идеале – с использованием ракет ATACMS, которые при наличии политического решения могут быть поставлены в течение двух-трех недель", – констатирует эксперт.

В начале войны нам даже Stinger давать не хотели, а сегодня у нас есть HIMARS, Patriot, Samp/t и целый ряд другого новейшего вооружения

Политический консультант Сергей Быков рассуждает так:

"Я бы не стал говорить, что западные партнеры нам что-то "катастрофически долго поставляют". Они снабжают нас ровно так, как это позволяют производственные и технологические цепочки. Поставки оружия несколько отличается от продажи хлеба в супермаркете. Здесь есть и составляющая учеба украинских защитников, и постановка на боевое дежурство других единиц техники (вместо тех, что дают нам), и совместное производство, и взаимозаменяемость между партнерами".

Это, акцентирует эксперт, объективно достаточно длительный процесс, занимающий месяцы даже в ускоренном режиме.

"Очень хорошо, что поставка вооружения происходит хоть в таком режиме – и мы способны сопротивляться оккупантам, – отмечает Сергей Быков. – Тем более что объемы и номенклатура военной поддержки Украине растут ежемесячно, если не еженедельно".

На прошлой неделе Германия передала нам зенитные установки, вездеходы, дроны, напоминает он. В июле Испания передала Украине танки, Болгария сообщила о передаче бронетранспортеров, Норвегия – о передаче установок NASAMS.

"Буквально 1 августа Словакия передала САУ, а США готовят новый пакет военной помощи уже на следующей неделе, – подчеркивает эксперт. – Конечно, Силам обороны Украины нужно больше оружия, чтобы как можно быстрее прогнать оккупантов. Но нужно быть объективными. В начале войны нам даже Stinger давать не хотели, а сегодня у нас есть HIMARS, Patriot, Samp/t и целый ряд другого новейшего вооружения от наших партнеров. Следующий шаг – истребители 4-го поколения, которые помогут сделать небо более безопасным и будут наводить ужас на оккупантов на земле и в море".

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