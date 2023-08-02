Зеленский заявил о начале обучения украинских пилотов на F-16

В этом месяце начнется обучение украинских пилотов на F-16, заявил Владимир Зеленский на встрече с отечественными дипломатами. Послы должны обеспечить возможность получения Украиной самих самолетов, считает глава государства. Об этом сообщают "Комментарии".

F-16

"Наши мощности пока еще меньше, чем нам нужно, чем требуется воинам, чтобы очевидно преобладать над российскими оккупантами, — заявил президент Украины. — Активность нашей дипломатии должна обеспечить изменения фронтового равновесия на преимущество Украины. И это возможно. F-16. В этом месяце начнутся тренировки наших украинских пилотов. Сейчас стоит работать на 100% со странами, которые имеют этим самолеты и которые смогут после обучения нам их передать... Как можно скорей, должна произойти поставка и боевое применение F-16 нашими пилотами".

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Еще одной задачей для МИДа Владимир Зеленский назвал поставку далекобойного оружия, а именно — ракет "Атакамс". По его словам, дипломаты должны приблизить тот день, когда ВСУ смогут применять дальнобойные "Атакамс" наравне с уже применяемыми "Джавелинами" или "Хаймарсами".

Напомним, что западные союзники Украины сформировали авиационную коалицию, в которую вошли 11 стран. Они договорились начать подготовку украинских пилотов для истребителей F-16. При этом будут учить не только украинских пилотов, но и технический персонал. К коалиции присоединились Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. США, на получение от которых F-16 рассчитывает Украина, пока считает их передачу преждевременной.

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